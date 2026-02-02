Alberto Rosa 02 FEB 2026 - 16:46h.

El hombre asestó varias puñaladas a su exmujer en el domicilio en el que habían convivido hasta hace dos meses

La hermana de la víctima de Mos fue quien escuchó gritos y presenció la huida del agresor en coche

Compartir







Belén, la mujer de 52 años asesinada en Mos, Pontevedra, había roto la relación con su presunto asesino, Santiago Fernández, unas semanas antes del suceso, según varias fuentes. Además, la pareja no figuraba en el sistema VioGén. A pesar de haber roto la relación, ambos mantenían el contacto e incluso había buena relación.

De hecho, según informa ‘Faro de Vigo’, Santiago tenía previsto acudir a comer en la tarde del domingo al domicilio que ambos compartieron hasta hace dos meses en la localidad gallega de Mos.

Belén se lo habría contado a su madre, que reside en la misma vivienda, pero en otra planta. Sin embargo, esa comida no se llegó a producir, ya que el hombre acabó con la vida de la mujer de 52 años asestándole varias puñaladas a la que era su exmujer.

Fueron vistos paseando a los perros de la víctima el día de antes

Santiago asesinó a Belén en la mañana del domingo 1 de febrero, cuando visitó el domicilio de la mujer. Después huyó del lugar y se atrincheró en el bajo de la casa en la que residía de alquiler los dos últimos meses, donde se suicidó. Su cuerpo fue localizado por los agentes del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil difunde la imagen del sospechoso de matar a Magdalena Mas Vilaltella hace más de 20 años en Barcelona

El hombre llevaba en busca y captura desde las 13:30 horas del domingo, cuando la hermana de María Belén dio el aviso de lo acontecido tras escuchar ruidos en el inmueble donde convivían en diferentes plantas. Al bajar a comprobar qué sucedía halló el cuerpo de la mujer asesinada y pudo ver al agresor huyendo de la zona en coche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nadie de la familia de Belén se extrañó de que Santiago fuera a comer a su casa, ya que mantenían buena relación. Incluso un día antes del crimen, fueron vistos por una vecina paseando a los perros de ella, según pudo saber ‘Faro de Vigo’.

Conmoción en Mos

Representantes institucionales y vecinos de Mos han guardado un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida y han expresado su solidaridad y apoyo hacia su familia y allegados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, la corporación local celebrará este lunes un pleno extraordinario para decretar luto oficial por la mujer asesinada, después de que la alcaldesa Nidia Arévalo haya trasladado que el crimen tiene "consternados" a los habitantes del municipio.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

El 016, el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.