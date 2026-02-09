Redacción Euskadi 09 FEB 2026 - 12:54h.

La dirección de Tubos Reunidos alega pérdidas de 71,3 millones de euros, en 2025

Una comarca castigada por otros cierres, como el de Guardian en Llodio

Vitoria-GasteizPlan de viabilidad o cambios estructurales son los términos que empleó el fabricante vasco de Tubos Reunidos para anunciar la semana pasada, un Expediente de Regulación de Empleo que, en definitiva, significaba despedir a parte de la plantilla. Se desconocía hasta ahora el alcance de esta medida, que ha superado con creces los peores augurios que cifraban los despidos en algo más de un centenar. La dirección de Tubos Reunidos se plantea dejar en la calle a 301 de sus trabajadores en sus factorías de Amurrio (Álava) y Tragaran (Vizcaya).

Echar a más del 23 por ciento de la plantilla. El fabricante vasco concreta así el alcance del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hace una semana anunció sobre su plantilla de 1.300 trabajadores. El recorte planteado en Tubos Reunidos se convierte en el último golpe que recibe esta comarca, castigada en 2025 con el cierre de otro de los gigantes industriales como era Guardian Llodio, que supuso el despido de 170 trabajadores.

El número de despidos, comunicado esta mañana en la primera reunión que la dirección mantiene con los representantes sindicales, supera los peores augurios que cifraban en más de 100 los posibles despidos.

El anuncio del mayor ERE en Euskadi, en los últimos años, ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga de 24 horas que arrancó ayer domingo a diez de la noche, coincidiendo con el inicio del turno de noche, cuando todavía se desconocía el número de despidos: 301. El fabricante vasco plantea la salida de 87 trabajadores eventuales y 214 trabajadores fijos de sus plantas de Amurrio y Tragaran y anuncia, la interrupción de la actividad de la acería de la planta alavesa, donde trabajan más de 900 personas.

Pérdidas y deuda

Unas horas antes de la reunión en la que la dirección de la empresa ha puesto sobre la mesa el aluvión de despidos, Tubos Reunidos publicaba los datos con los que pretende justificar el recorte de la plantilla, un cambio estructural dentro del plan de viabilidad que iría encaminado a evitar el cierre de la fábrica.

Así, la compañía explica que las pérdidas en el año 2025 han alcanzado los 71,3 millones de euros y la deuda financiera neta en el último año ha aumentado de 234,3 millones de euros a 263,2 millones. Una situación a la que le habría llevado la caída de su mercado en Estados Unidos y la “paralización de proyectos a nivel global”.