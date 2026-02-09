El presidente estadounidense ha aseverado que el show del artista puertorriqueño es "una ofensa a la grandeza de Estados Unidos"

Bad Bunny se adueña de la Super Bowl bailando salsa con Lady Gaga y reivindica una América más allá de Estados Unidos

Bad Bunny ha hecho historia con su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Su actuación, totalmente en español, ha sido una de las más ovacionadas, pero también ha sido motivo de crítica por parte de Donald Trump.

"El espectáculo de la Super Bowl ha sido absolutamente terrible, uno de los peores de la historia", ha escrito el presidente estadounidense en un mensaje publicado en Truth Social.

Asimismo, ha aseverado que "no tiene sentido" y que es "una ofensa a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia". "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", ha añadido.

El republicano ha aseverado que la actuación "es solo una bofetada en la cara para nuestro país" y ha manifestado que Estados Unidos está "estableciendo nuevos estándares y récord cada día".

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de inicio. Hagamos América grande otra vez", ha sentenciado.

Esta crítica se suma a las otras declaraciones previas de Trump tras conocerse la participación del artista puertorriqueño en octubre de 2025. Por aquel entonces, el político declaró en una entrevista que no conocía al cantante y calificó la elección de "absolutamente ridícula" y "una locura".

La reacción del intérprete de 'Debí tirar más fotos' llegó durante su discurso en los Premios Grammy, en el que aprovechó para mostrar su apoyo a causas como los derechos de inmigrantes y criticar las polémicas políticas de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La actuación de Bad Bunny

Pese a la negativa de Trump, Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- se ha convertido en el primer artista latino solista en llevar un espectáculo predominantemente en español al descanso de la Super Bowl, siendo uno de los eventos televisivos más vistos en el mundo.

La presentación, caracterizada por sus ritmos y elementos puertorriqueños, ha contado con la colaboración de artistas invitados como Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Karol G y Pedro Pascal, entre otros.

Antes del cierre de su actuación se ha mostrado un mensaje en la gran pantalla que rezaba: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", seguido de un balón de fútbol americano con el lema "Together We Are America".