Última hora de la huelga de trenes: cientos de servicios cancelados, múltiples retrasos y miles de viajeros afectados
El ministerio de Transporte volverá a reunirse este lunes con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar los paros
La huelga de trenes arranca con cientos de servicios cancelados y múltiples retrasos: Rodalies recomienda "consultar transportes alternativos"
Arranca este lunes la huelga de trenes que ya está provocando múltiples cancelaciones y retrasos. Los sindicatos ferroviarios han convocado tres días de paros para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los trabajadores de los trenes en España demandan “un cambio estructural”. La situación, que ya se está haciendo sentir en distintos puntos de la red, se espera que afecte a más de un millón y medio de viajeros. Renfe denuncia que no se están cumpliendo los servicios mínimos en Cataluña, aunque CCOO como Semaf lo contrario.
El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en hora punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.
La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia entre este lunes y el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías. Los usuarios están llenando de quejas la red social X, algunos con mucha ironía comentan lo que están viviendo este lunes de huelga en los servicios ferroviarios.
Afectaciones en las líneas de Rodalies en Cataluña por la huelga en el sector ferroviario
Rodalies ha avisado este lunes de que se están produciendo "afectaciones" en todas las líneas del servicio por la huelga en el sector ferroviario iniciada este lunes y recomienda usar el transporte público alternativo, según ha señalado en una anotación en 'X' recogida por Europa Press. Los servicios mínimos prefijados en Cataluña ante la protesta prevista en toda España desde este lunes son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria.
Renfe denuncia que los sindicatos no están cumpliendo con los servicios mínimos en Cataluña
La escasez de trenes que prestan servicio es la tónica general en la mayoría de las estaciones de Cataluña, en las primeras horas de la huelga convocada en el sector ferroviario durante tres días para exigir mejoras en la seguridad de los ferrocarriles tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Fuentes de Renfe han confirmado a EFE de que "no se están cumpliendo todos los servicios mínimos" programados y recomiendan a los viajeros que busquen otros medios de transporte.
La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos en el transporte ferroviario del 66 % en las horas punta, entre 06:00 y 09:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas, mientras que en las horas valle se debería cumplir un 33 % del servicio. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.
Renfe habilita cambios y anulaciones gratis para los que opten por no viajar por la huelga
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, convocada por los sindicatos para exigir una mayor seguridad ferroviaria y que ha comenzado este lunes. Renfe ha anunciado en la red social X que no puede garantizar la continuación del viaje si un tren está afectado por la huelga y el viajero tiene un billete de enlace. Por este motivo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar.
El Gobierno espera llegar a un acuerdo con los sindicatos ferroviarios que eviten los paros del martes y el miércoles
La huelga de trabajadores ferroviarios, que comenzó a las 12 de la noche, continúa este lunes. con la vista puesta en la reunión que mantendrán a las 11 de la mañana las partes en busca de un acercamiento, según han informado a EFE fuentes sindicales. De momento, ni sindicatos ni Renfe han dado datos de la huelga, convocada para pedir mayores medidas de seguridad después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).
Se prevé que el ministro, Óscar Puente, que se encuentra de viaje, no sea el que acuda al encuentro en representación del Gobierno, según las fuentes sindicales, aunque todas las partes están convocadas a un encuentro para poner fin al conflicto laboral, que mantiene casi paralizado el transporte ferroviario de toda España.
Desde Renfe en Cataluña han asegurado a EFE que no se están cumpliendo estos servicios e incluso han recomendado a los viajeros que busquen otros medios de transporte.