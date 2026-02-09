Afectaciones en las líneas de Rodalies en Cataluña por la huelga en el sector ferroviario

Zoe Armenteros 09 FEB 2026 - 08:25h.

El ministerio de Transporte volverá a reunirse este lunes con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar los paros

La huelga de trenes arranca con cientos de servicios cancelados y múltiples retrasos: Rodalies recomienda "consultar transportes alternativos"

Arranca este lunes la huelga de trenes que ya está provocando múltiples cancelaciones y retrasos. Los sindicatos ferroviarios han convocado tres días de paros para exigir más seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los trabajadores de los trenes en España demandan “un cambio estructural”. La situación, que ya se está haciendo sentir en distintos puntos de la red, se espera que afecte a más de un millón y medio de viajeros. Renfe denuncia que no se están cumpliendo los servicios mínimos en Cataluña, aunque CCOO como Semaf lo contrario.

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en hora punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.

La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia entre este lunes y el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías. Los usuarios están llenando de quejas la red social X, algunos con mucha ironía comentan lo que están viviendo este lunes de huelga en los servicios ferroviarios.