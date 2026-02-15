La ikurriña peligra en Estados Unidos: "En España es ilegal ondearla, es una bandera revolucionaria"

Maitena Berrueco 15 FEB 2026 - 12:00h.

Los republicanos quieren prohibir banderas no oficiales en EEUU, entre ellas la ikurriña, de sus organismos oficiales

Boise, capital del Estado de Idaho, alberga una de las mayores comunidades vascas fuera del País Vasco

Compartir







BilbaoA más de 8.000 kilómetros de distancia de Euskadi hay una ciudad estadounidense con profundas raíces vascas, se trata de Boise, capital del Estado de Idaho y que alberga una de las mayores comunidades vascas fuera del País Vasco. En Boise hay un frontón para jugar a pelota, una ikastola y, por supuesto, la ikurriña que, hasta ahora, ha ondeado en esta ciudad vasca al otro lado del charco. Claro que esto último podría tener los días contados, porque EEUU quiere prohibir la ikurriña. En realidad, no es el país sino los republicanos y la medida no solo afecta a la bandera vasca sino a otras no oficiales, como la del colectivo LGTBIQ+.

Lo preocupante, además de la prohibición en sí, son los argumentos esgrimidos para defender la erradicación de la insignia roja, verde y blanca durante el debate de la llamada Ley de Banderas en el Congreso de Idaho.

PUEDE INTERESARTE Pinta mal los colores de la ikurriña y aun así su cartel se convierte en la imagen de las fiestas de Bilbao 2025

Los republicanos pretenden que solo algunas banderas se exhiban en lugares oficiales y eliminar todas aquellas que ellos consideran ‘no oficiales’. La crisis de banderas en Idaho la desencadenó la decisión del Ayuntamiento de Boise, primero, exhibir la bandera del colectivo LGTBIQ+ y más tarde, hacerla oficial.

Los 'peregrinos' argumentos de Ted Hill

El enfado de los republicanos les llevó a confeccionar un listado de banderas que se deberían borrar del mapa en Estados Unidos, y una de ellas es precisamente la vasca.

PUEDE INTERESARTE Salvar la Ikurriña: la misión del nuevo escape room de Bilbao para conocer la historia del País Vasco

Allí, con toda la solemnidad de la institución, el congresista republicano Ted Hill ha hecho gala de su enorme desconocimiento al hablar sobre la ikurriña como “una bandera revolucionaria”, que no está oficialmente reconocida y que “es ilegal ondearla en España”, y por si no fuera suficiente, vincula la bandera oficial de la comunidad autónoma del País Vasco con ETA: “He estado en Euskal Herria y he pasado tiempo allí, ha estado ETA y eso es lo que enarbolan”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De salir adelante la ilegalización de la ikurriña en los organismos oficiales obligaría a celebrar el Jaialdi, el festival de la cultura vasca, que une a la diáspora vasca sin poder ondear la simbólica insignia.