El incidente se produjo después de que la mujer le quitara la conexión a internet para obligarle a dejar de jugar a la consola

El adolescente reaccionó con gran violencia, llegando a golpearla en la cara y en el cuerpo

VitoriaUn menor de 14 años ha sido investigado en Vitoria-Gasteiz tras presuntamente agredir a su madre durante una discusión en el domicilio familiar. Según ha informado El Correo, el incidente se produjo después de que la mujer le quitara la conexión a internet para obligarle a dejar de jugar a la consola y acostarse.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves. Según la información publicada por el citado medio, el adolescente reaccionó con gran violencia tras la decisión de la madre, llegando a golpearla en la cara y en el cuerpo. Además, durante el altercado, también intentó asfixiarla presuntamente utilizando una almohada.

La madre tuvo que ser trasladada a un hospital

Tras recibirse una llamada de alerta al servicio de emergencias 112, agentes de la Ertzaintza se desplazaron hasta la vivienda. Al llegar, encontraron a la mujer con signos evidentes de agresión, mientras que el menor se encontraba en otra estancia del domicilio.

La madre tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica tanto por las lesiones físicas como por el fuerte estado de shock provocado por lo ocurrido.

Al día siguiente, madre e hijo acudieron al Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, donde el Juzgado de Menores adoptó medidas cautelares a petición de la Fiscalía. El tribunal acordó imponer al adolescente una orden de alejamiento respecto a su madre, una decisión poco habitual en casos con menores de esta edad. Al no contar el menor con otros familiares en la ciudad, ha sido acogido de forma temporal por los servicios forales. Mientras la medida judicial siga vigente, residirá en un centro especializado para menores con problemas de conducta.