Maitena Berrueco 24 MAR 2026 - 06:30h.

A diario circulan por este lugar 20.000 vehículos, muchos de ellos camiones

El mayor punto negro de las carreteras españolas: el kilómetro 0 de la A-77 de Alicante se cobra 143 muertos en cinco años en 91 accidentes

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BilbaoLas líneas blancas pintadas sobre el asfalto no son rectas ni guardan la precisión habitual de los pasos de cebra, pero a quienes estos días circulan por la carretera vizcaína, BI635, a su paso por Múgica les obligan a reducir la marcha. Justo lo que pretendían los vecinos de esta pequeña localidad vizcaína al pintar ellos mismos, a mano, tres pasos de peatones en la carretera que cruza el pueblo.

Los residentes de este pequeño municipio llevan tiempo reclamando soluciones porque el tramo de la carretera BI 635 a su paso por Múgica no es un punto negro oficial, pero se ha convertido en un lugar en el que de forma recurrente se producen atropellos, algunos de ellos mortales, y siniestros graves.

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A diario por este pueblo de apenas 1.500 habitantes, circulan unos 20.000 vehículos, muchos de ellos son camiones que transitan por esta carretera flanqueada a ambos lados por casas a velocidades de vértigo.

El polígono más grande de Vizcaya lo ha empeorado

Una afluencia de tráfico que se ha visto incrementada desde que a finales de 2025 se diera luz verde a la construcción, en esta zona del polígono industrial más grande de esta provincia vasca, con capacidad para acoger a 120 empresas y 1.500 personas trabajadoras. Las primeras empresas empezarán a llegar en 2030 al nuevo polígono Miango-Agerre-Untxeka.

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Salir de casa se ha convertido para los vecinos de este pueblo en una actividad de alto riesgo, en la que sienten que arriesgan sus vidas tanto para llevar la basura al contenedor, como para acercarse a coger el tren o mientras esperan al autobús en una parada, sin marquesina, junto a la peligrosa carretera foral.

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Los vecinos llevan tiempo pidiendo a la Diputación de Vizcaya que intervenga para buscar una solución, hasta que a modo de protesta algunos de ellos han optado por ponerse manos a la obra y pintar ellos mismos las señales horizontales en el asfalto.

Múgica, enclavada entre los macizos de Oiz y Bizkargi, dentro de la “Reserva de la Biosfera de Urdaibai” podría ser, un auténtico paraíso en la tierra, pero la peligrosidad de la vía BI635, el tráfico cada vez más intenso y la falta de medidas han roto la paz en este pueblo.