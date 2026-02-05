Alberto Rosa 05 FEB 2026 - 16:52h.

Un fallo de comunicación entre administración dejó el cadáver de un hombre que sufrió un atropello seis horas en la calle

El tormento de la Ertzaintza en Vitoria: esparcen clavos en el garaje de la comisaría y pinchan las ruedas de los coches de 15 agentes









Ousbane Ba, un hombre de 38 años de origen senegalés, sufrió el pasado martes un atropello mortal en una carretera secundaria de Bergara, en Guipúzcoa. Su cuerpo estuvo en la calzada hasta seis horas hasta que se levantó el cadáver debido a un fallo de comunicación entre jueza, forense y policías.

Según informa ‘El Diario Vasco’, el atropello se produjo en la mañana del martes, en torno a las 07:10 horas en la calle Ibarra, la antigua carretera que conecta Bergara con Arrasate.

Hasta allí se trasladaron agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal, que velaron el cuerpo sin vida del hombre hasta pasadas las 13:15 horas, cuando, tras esperar sin éxito la presencia de una autoridad judicial que permitiera el levantamiento del cadáver, procedieron al traslado.

Las llamadas entre administraciones

El motivo por el que el cuerpo estuvo tantas horas en la calle se debe, probablemente y según el citado medio, por un simple fallo de comunicación entre las instituciones implicadas: juzgado de guardia, forense, Ertzaintza, Policía Local y funeraria.

En un primer momento, la Ertzaintza asumió el mano de la intervención por jerarquía policial y contactó con el juzgado de guardia de Bergara a las 07:56. La jueza comunicó que no se desplazaría hasta el lugar y que delegaría la actuación en la médica forense de guardia. La jueza se puso en contacto con la forense, que se encontraba en San Sebastián.

La forense explicó al juzgado a las 08:28 que no podía acudir y que delegaba el levantamiento en la Ertzaintza. Esta es una opción prevista en casos de accidente de tráfico sin indicios de criminalidad. Durante ese tiempo, la policía vasca informó a la local de que, como el siniestro había ocurrido en ámbito urbano, la investigación correspondía al cuerpo municipal.

Delegación del levantamiento

Fue entonces cuando la Policía Local volvió a contactar con el juzgado y, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en esa llamada la jueza habría dado a entender que la forense ya había delegado el levantamiento en la Ertzaintza, algo que la Policía Local niega haber recibido con claridad.

Al mismo tiempo, el Centro de Coordinación de Emergencias pidió la presencia prioritaria de una funeraria, que llegó al lugar sobre las 09:00 horas. Sin embargo, el cuerpo permaneció cubierto por una sábana y detrás de un biombo hasta que llegó la autorización expresa para trasladar el cuerpo.

Finalmente, a las 13:17 horas, la Policía Local volvió a contactar con la jueza, que autorizó el levantamiento del cadáver. El traslado al Instituto Vasco de Medicina Legal, en San Sebastián, se realizó en torno a las 13:30 horas.