Maitena Berrueco 26 MAR 2026 - 18:30h.

No pitarán los partidos de estos tres equipos: Basauri Bea, Portugalete juvenil y el Karabigane benjamín

El infierno de una árbitra menor de edad durante un partido de Tercera Regional en Vizcaya: "Te tenían que matar"

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BilbaoEl Comité Territorial Vizcaíno de Árbitros no piensa pasar ni una más y tras varios episodios violentos en los que los colegiados han sido víctimas de insultos, agresiones y amenazas en campos de juego de la provincia, han optado por plantarse. Así, a través de un comunicado han anunciado que “tras un tiempo prudencial sin disculpas ni muestra de arrepentimiento, no se designarán árbitros a los equipos implicados hasta que existan garantías de respeto institucional”.

Es decir, no pitarán los partidos que disputen ni el Basauri Bea de Tercera Regional, el Portugalete juvenil y el Karabigane benjamín por los “graves acontecimientos ocurridos en las dos últimas semanas”. El último, el ocurrido este mismo fin de semana con una árbitro menor en Basauri.

No ha sido el único caso de violencia en el mundo del fútbol acontecido recientemente en campos de futbol de Vizcaya ya que recuerdan otro caso de un árbitro menor en categoría escolar en Mungia y un árbitro en un partido de categoría juvenil en Portugalete, quien ha llegado a sufrir una agresión física. “Hacemos un llamamiento a clubes, jugadores, técnicos, familias y aficionados para erradicar estas conductas y construir un entorno seguro y respetuoso. El respeto no es negociable”.

El Comité Territorial Vizcaíno de Árbitros ha mostrado su condena a “cualquier tipo de conducta violenta, intimidatoria o irrespetuosa hacia el colectivo arbitral, especialmente cuando afecta a menores de edad, por ser incompatible con los valores del deporte formativo”. En este sentido, han mostrado su “total apoyo a las personas afectadas y ponemos a su disposición asistencia psicológica y acompañamiento integral para garantizar su bienestar”. Los árbitros vizcaínos reiteran su “compromiso con la protección del colectivo arbitral y no toleraremos situaciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional”.

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Disculpas del Basauri Bea

Tras la denuncia de una árbitra menor de edad que recibió insultos y amenazas este pasado 21 de marzo en el campo Soloarte, el club C.D. Basauri Bea, se ha querido disculpar públicamente por los hechos ocurridos y han mostrado su compromiso para que esta situación no vuelva a repetirse. “Lamentamos profundamente cualquier situación de tensión, intimidación o comportamiento inapropiado que se haya podido producir".

Estos hechos, han continuado, "no representan, en ningún caso, los valores que defendemos como club, basados en el respeto, la convivencia y el deporte como espacio seguro para todas las personas. Al mismo tiempo, queremos señalar que no todo lo reflejado tanto en el acta arbitral como en la forma información publicada se ajusta fielmente a lo sucedido. Consideramos importante que se esclarezcan los hechos con rigor, teniendo en cuenta todas las versiones y evitando juicios precipitados que puedan perjudicar injustamente a personas o a la entidad. Desde el club ya estamos trabajando internamente para analizar lo ocurrido y colaborar con las autoridades”.