Redacción Euskadi 24 MAR 2026 - 13:41h.

El comité de árbitros de Vizcaya decide este martes 24 qué medidas toma ante lo ocurrido este pasado sábado

Denuncian un caso de violencia sexual y acoso a una menor de un club de fútbol de Arrigorriaga, Vizcaya, por parte de otros jugadores

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BilbaoSobre el campo de Soloarte se disputaba este pasado fin de semana un partido de fútbol entre dos equipos vizcaínos de Tercera Regional, el Basauri BEA, de Basauri, y el Delta Duo, de Trapagarán. Aunque, en realidad, sobre el césped se libró, algo más que un encuentro deportivo, en realidad, un ataque al respeto, la buena educación, el civismo, la tolerancia y la deportividad. La última agresión a un árbitro en Asturias, llevó al sindicato de árbitros a emitir un comunicado en el que dicen basta a las agresiones y piden una mayor protección legal.

“Hija de puta”, “ojalá te mueras” o “te tienen que matar” fueron, según la denuncia, algunos de los insultos y amenazas que varios jugadores, entrenadores y aficionados del equipo local lanzaron a la árbitra menor de edad que se encargaba ese día de dirigir el encuentro. No es la primera vez que una árbitra se convierte en objeto de insultos durante un partido.

Este último capítulo de violencia en el mundo del fútbol se desencadenó cuando el Delta Duo logró su tercer tanto y empató con el equipo local (3-3) en el tiempo de descuento. En ese momento, se desató el infierno para la árbitra. En este caso, los insultos y amenazas, según hizo constar en el acta posterior, no llegaron únicamente desde las gradas sino que los propios futbolistas y el cuerpo técnico del Basauri BEA dieron rienda suelta a su violencia verbal contra la menor.

Sin ducharse y a la carrera

La intimidación a la menor no cesó en el terreno de juego sino que se reprodujo incluso en los vestuarios, a donde algunos intentaron acceder y continuaron con la hostilidad y las amenazas. La joven indefensa, porque según ha denunciado, nadie la ayudó tuvo que marcharse sin ducharse y con prisas porque temía por su integridad física.

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El comité de árbitros de Vizcaya decidirá este martes 24, tras tener conocimiento de la denuncia, qué medidas toma ante la gravedad de los hechos. Es probable que el club Basauri BEA se enfrente a una sanción económica y que los propios jugadores tengan que asumir graves sanciones. En cualquier caso, y pese a lo sucedido, la colegiada ha advertido que no se piensa achantar y que seguirá arbitrando en próximos encuentros.