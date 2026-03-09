Los hechos ocurrieron en un partido de la Tercera Asturfútbol entre el Llanera B y el CD San Luis

Un jugador del CD San Luis agredió al árbitro y un comunicado posterior firmado por la Secretaría General de su club anunciaba: "No condenamos la agresión"

AsturiasUn nuevo episodio de violencia en el mundo del fútbol ha provocado incluso la intervención de la Real Federación Española de Fútbol, con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias para condenar lo sucedido tras la agresión de un jugador contra un colegiado en un partido de la Tercera Asturfútbol.

Concretamente, los hechos se produjeron en un partido entre el Llanera B y el CD San Luis, y justo después de que el árbitro del encuentro señalase un penalti a favor del equipo local en el minuto 77, cuando el duelo se encontraba empatado por 2-2. Fue entonces cuando sucedió todo: un jugador del CD San Luis, que había protagonizado la acción, se lanzó y abalanzó contra el colegiado, que acabó en el suelo.

El comunicado de la Secretaría General del CD San Luis: "No condenamos la agresión"

La agresión, que motivó la correspondiente roja directa, desató la tensión en el campo, con distintos jugadores tratando de separar y contener al jugador agresor. Sin embargo, el suceso no quedaría ahí, porque su eco posterior a través de las redes sociales continuaría ahondando en la gravedad de los hechos tras un inexplicable comunicado del CD San Luis.

“Queremos manifestar nuestro profundo descontento con la actuación arbitral, dado que desde el club consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente desfavorable hacia el conjunto local. Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador número cuatro, dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club y, por ende, no será aportado del mismo”, señalaba un primer comunicado tras la agresión que estaba firmado por la ‘Secretaría General CD San Luis de La Nueva’, lo que llamó la atención de algunos usuarios en las redes.

En ese comunicado, además, “desde el CD San Luis de la Nueva” sí denunciaban otros “hechos acontecidos en el encuentro” ante el UD Llanera B: “En primer lugar, el tiempo de retraso en la entrada a las instalaciones, ya que nuestros jugadores y cuerpo técnico se vieron obligados a esperar 20 minutos en la puerta principal del campo, mientras ya estaban dentro parte de los jugadores locales y parte del club local. No nos parece que sean formas de recibir al equipo visitante por lo que comentamos, la situación a personal del club y recibimos malas contestaciones por su parte”.

Además, “en segundo lugar”, señalan: “No nos parece correcta la expulsión de nuestro entrenador, dado que en ningún momento dijo nada ni al árbitro ni a su asistente, siendo el entrenador local la única persona que entró al campo a increpar al colegiado”.

También se queja ese comunicado de lo “decepcionante” de que el Llanera no les proporcionase “las botellas de agua para el encuentro”, reprochando que fue el delegado del CD San Luis el que “tuvo que ir a comprarlas a un comercio cercano”.

De igual modo, denuncian que el “jugador Nº23 sufrió insultos indecorosos de carácter racial por parte de jugadores y espectadores del Llanera”, asegurando que, una vez “trasladados al colegiado”, éste hizo “caso omiso”.

Y no solo eso, en ese comunicado firmado por la Secretaría General del CD San Luis de La Nueva se refieren a “las amenazas sufridas por la Directiva a la salida de un restaurante cercano al campo por parte de jugadores del conjunto local que, además de estas amenazas, propinaron comentarios misóginos hacia una directiva del club”.

“Concluimos este comunicado oficial del Club dando cuenta del gran partido realizado hoy por nuestros jugadores, el cual se está viendo opacado por los motivos anteriormente expuestos”, finaliza la nota, que enfatiza esa naturaleza de ‘comunicado oficial’ al cierre del mensaje.

De la reacción al comunicado al despido fulminante del secretario general del club

Ese comunicado, junto a la propia gravedad de la agresión y las imágenes que se grabaron de la misma, terminó por aumentar todavía más la indignación por estos hechos, tras lo cual el CTA y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias se pronunciaron para condenar lo ocurrido y la reacción del CD San Luis.

“El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida por el colegiado José Antonio Berdasco de un jugador del CD San Luis de La Nueva durante el encuentro ante el UD Llanera B de la Tercera Asturfútbol. El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club del agresor en el que no condena la acción de su futbolista y justifica su violencia. El CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad”, señala el CTA en su respuesta a los hechos..

Del mismo añado, a todo ello la entidad añade: “Como se ha defendido siempre desde este comité, la figura del árbitro merece el máximo respeto y protección como parte esencial del juego y de los valores de nuestro deporte. Ese respeto debe existir tanto en el terreno de juego como en los despachos, siendo fundamental que los jugadores, los técnicos, los aficionados y los dirigentes de los clubes colaboren para que podamos disfrutar de un fútbol sano y libre de conductas violentas, ya sean físicas o verbales”.

De igual forma, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias se pronunciaba para subrayar igualmente que tanto la institución como su Comité Técnico de Árbitros “condenan n y condenarán cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en nuestro deporte”.

“Desgraciadamente este domingo, ha sido un árbitro el protagonista de una agresión en un campo de fútbol durante el encuentro que disputaban el UD Llanera ‘B’ y el CD San Luís de La Nueva. Más allá de este hecho, siempre reprobable, lo que resulta alarmante y de una enorme irresponsabilidad llega con el comunicado posterior del CD San Luis de La Nueva, club al que pertenece el futbolista agresor. El conjunto langreano asegura en el comunicado publicado en sus redes sociales que “no condena la agresión al árbitro” porque las decisiones tomadas por éste justifican dicha agresión. Desde la Federación Asturiana observamos con perplejidad como uno de nuestros clubes justifica y jalea un acto violento, lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte y contra los valores que defiende nuestra federación. Consideramos muy grave que un club, a través de un comunicado oficial, incite y legitime la violencia contra los árbitros”, denuncian, anunciando medidas.

“El marco disciplinario del fútbol protege expresamente la integridad de los árbitros frente a cualquier forma de presión, intimidación o descrédito público que pueda afectar al ejercicio de sus funciones. El mensaje que con el comunicado se transmite es profundamente preocupante y puede contribuir a normalizar la violencia contra árbitros, algo que resulta incompatible con los principios que rigen nuestras competiciones. Es por ello que los servicios jurídicos de la RFFPA y de su Comité Técnico de Árbitros, así como el Departamento de Integridad de la Federación, ya tienen conocimiento del hecho y emprenderán aquellas medidas legales que consideren oportunas, sin perjuicio de las que los órganos disciplinarios de la Federación decidan imponer”.

A ello, la Igualmente, Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias añadía: “El comunicado del club será puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolencia, para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal”.

La intrahistoria del comunicado del CD San Luis, firmado por el hijo del presidente

El caso, no obstante, no acabaría ahí: en la agresión, el comunicado del club y la reacción de las federaciones. La intrahistoria continuaría con la rectificación del CD San Luis, anunciando, tras su primer comunicado y en uno posterior, el cese del cargo a Alejandro Blanco González, el secretario general del club, quien resulta ser hijo del presidente y, además, según informa MARCA, antiguo árbitro que dejó de pitar por una agresión.

Así pues, el propio presidente del conjunto de Langreo acabaría por desautorizar completamente la versión ofrecida por la Secretaría del club presidida por su hijo, anunciando al mismo tiempo su destitución inmediata.

“Yo, José Luis Blanco Antón, presidente del Club Deportivo San Luis, ante la gravedad de las afirmaciones recogidas por su secretario general, tomo la decisión de cesar al secretario general de forma inmediata. Desde la presidencia y desde el Club Deportivo San Luis condenamos la violencia y tomaremos las medidas oportunas”, expresaba el siguiente comunicado lanzado por el club, que borró el anterior y que, en esta ocasión, llegaba bajo la firma directa de ‘el presidente’.

Por su parte, en declaraciones al programa de ‘El Tertulión de Tiempo de Juego’, en COPE, este último confirmó también que el futbolista agresor había sido apartado del club.

La polémica con el entrenador del CD San Luis

Por otro lado, respecto a otra de las polémicas del partido, como la referida a la expulsión del entrenador del CD San Luis, el propio técnico Marco Antonio Iglessias, llegaba a explicar que no pretendía ninguna amenaza sobre el árbitro, como constaba en el acta, cuando se refirió a él.

Así, ha asegurado que su frase “como digas lo nuestro y no lo de ellos voy a matarte” fue solo una expresión, incidiendo en que en Asturias un “para matarte” no es una amenaza literal y asegurando que solo expresaba su incredulidad.