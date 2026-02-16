Los hechos han tenido lugar durante un encuentro entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada

La Federación Española de Baloncesto ha condenado "firmemente" la "agresión sufrida por uno de los árbitros del partido de Tercera FEB"

FuerteventuraNuevo episodio de violencia en el deporte y otra vez con un árbitro como víctima y objetivo. Esta vez ha ocurrido en un partido de baloncesto de 3ªFEB (antigua Liga EBA) en Fuerteventura, durante un encuentro entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada.

La acción se produjo concretamente en el Pabellón José Perdomo Umpiérrez, donde un jugador del equipo local, tras cometer una falta personal, cargó por la espalda contra el colegiado del encuentro y, estando ya éste en el suelo, le agredió una segunda vez dándole un pisotón en el pecho, según recoge el medio Canarias7.

El árbitro, agredido y amenazado en pleno partido de baloncesto

El acto violento no quedó ahí. Cuando el árbitro se intentó levantar del suelo, el jugador implicado, –que además sería hijo del secretario técnico del Toscones Corralejo–, intentó cargar contra él otra vez, pero sus compañeros lograron contenerle mientras le gritaba, eso sí, insultándole: “¡Eres un hijo de … !”

Al mismo tiempo, según refiere el citado medio canario, un espectador local también amenazó al agredido tras invadir la pista: “Me cago en tu … madre. Eres un cerdo, si te cojo acabo contigo”, le habría dicho.

La Federación Española de Baloncesto condena la agresión

Tras lo ocurrido, y después de recibir atención médica, el árbitro, presentó una denuncia de la Guardia Civil por un presunto delito de lesiones.

El caso, además, ha llegado hasta la Federación Española de Baloncesto, que ha censurado y recriminado en un comunicado los hechos acontecidos en ese encuentro.

“La Federación Española de Baloncesto condena firmemente la agresión sufrida por uno de los árbitros del partido de Tercera FEB entre el Toscones y el Fuenlabrada, disputado ayer en Fuerteventura. Como ha sucedido a lo largo de su historia, la FEB es contraria a cualquier forma de violencia en el deporte, y especialmente en el baloncesto, que ha destacado siempre por los valores que promueve”, han señalado, añadiendo que “los hechos han sido puestos ya en conocimiento de los Comités Disciplinarios responsables, que serán los encargados de juzgar el caso e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes”.

De igual modo, también el colectivo arbitral, a través de la cuenta oficial de Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados de la Liga ACB (AEBA), se ha pronunciado condenando la agresión y rechazando lo ocurrido.

“Este fin de semana le tocó sufrir a nuestro compañero Roger una agresión en el un partido. Desde la AEBA le enviamos nuestro apoyo, deseándole mucho ánimo. El deporte debe ser un espacio de respeto, educación y valores. La violencia no tiene lugar en una cancha de baloncesto”, han subrayado.