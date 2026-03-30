Redacción Euskadi 30 MAR 2026 - 14:31h.

El árbitro pitaba el Hernani-Landetxa cuando tuvo que refugiarse en los vestuarios ante las amenazas de algunos jugadores

El infierno de una árbitra menor de edad durante un partido de Tercera Regional en Vizcaya: "Te tenían que matar"

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BilbaoTras el plante de los árbitros vizcaínos por la violencia que sufren en los campos de fútbol del territorio, donde en las últimas semanas se han registrado varios incidentes violentos con agresiones, amenazas e insultos, este fin de semana de nuevo los campos de fútbol vascos se han convertido en escenario de escenas poco edificantes.

Uno de los sucesos se registró este mismo domingo por la tarde en la localidad vizcaína de Getxo y ocurrió en las instalaciones municipales de Fadura. Una pelea entre dos aficionados en la grada del campo de fútbol se saldó con una persona herida, que finalmente no requirió ser trasladada al hospital.

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Tras ser alertados del altercado, una patrulla de la Ertzaintza se personó en el campo e identificó a los dos aficionados. La Ertzaintza ha abierto diligencias por agresión física aunque no consta que se haya presentada ninguna denuncia.

Refugiado en el vestuario

Esta no ha sido la única vez este fin de semana en el que la Policía Vasca ha tenido que hacer acto de presencia en un terreno de juego. Un árbitro menor de edad denunció haber sido amenazado por algunos de los jugadores de uno de los equipos. Ocurrió el sábado por la tarde, en Guipúzcoa.

En concreto, en el encuentro de Primera Regional masculina que enfrentaba al Hernani y el Landetxa, en el campo de fútbol de Zubipe (Hernani). En esta ocasión, como ocurriera hace unos días en el campo Soloarte de Vizcaya, el colegiado menor de edad habría sido víctima de amenazas e insultos, por parte de los jugadores del conjunto irundarra. La situación se tensó hasta tal punto que ante el temor porque pudiera llegar a ser agredido, el árbitro optó por dejar el terreno de juego y refugiarse en el vestuario, desde donde solicitó ayuda a la Ertzaintza.

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La Federación Guipuzcoana de Fútbol (FGF) estudia lo ocurrido y actuará en consecuencia. La semana pasada, el Comité Territorial Vizcaíno de Árbitros se plantó ante el estallido de violencia que vienen sufriendo desde hace semanas en los terrenos de juego y anunciaron que no piensan pasar ni una más y tras las agresiones a las que se han visto sometidos los colegiados: insultos, agresiones y amenazas en campos de juego de la provincia, han optado por “tras un tiempo prudencial sin disculpas ni muestra de arrepentimiento, no se designarán árbitros a los equipos implicados hasta que existan garantías de respeto institucional”.