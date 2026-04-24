Una mujer de 70 años ha fallecido tras ser atropellada por su propio coche en San Millán, Álava

Muere atropellado por su propio coche tras fallar los frenos en Ribeira, A Coruña

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Una mujer de 70 años ha fallecido este viernes en el municipio alavés de San Millán tras haber sido arrollada por su propio coche, que al parecer no tenía puesto el freno de mano, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha registrado poco antes de las 17:00 horas, cuando la mujer ha sido arrollada por un turismo sin conductor y de su propiedad. Las primeras indagaciones, ha apuntado la Ertzaintza en un comunicado, apuntan a que el coche podría haberse desplazado por no tener el freno de estacionamiento puesto.

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Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, la mujer ha muerto en el lugar y los sanitarios desplazados únicamente han podido certificar su fallecimiento. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer y la familia tampoco se ha pronunciado al respecto. El accidente se produjo después de que la conductora aparcase el vehículo pero se le olvidase poner el freno de estacionamiento o lo dejase mal puesto.

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Hace un año ocurrió un accidente similar en Galicia, pero por un fallo del vehículo

Hace un año un hombre murió de la misma forma tras ser atropellado por su coche el cual le fallaron los frenos en ocalidad de Ribeira (A Coruña). El suceso mortal ocurrió a las 2:20 horas de la madrugada concretamente en la calle de Barreiro, en la parroquia de Palmeira, perteneciente al citado municipio coruñés.

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Este tipo de accidente suele ocurrir más de lo habitual, o bien por un despiste de la propia persona de no asegurar que el coche está bien parado, o por un fallo del vehículo que puede producir accidente mortales. Por ello es tan importante una revisión del vehículo, para evitar atropellos o accidentes.