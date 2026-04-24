Muere un menor de 17 años apuñalado en Entrevías, Madrid: podría ser un ajuste de cuentas entre bandas latinas

El joven ha recibido dos puñaladas por la espalda por un individuo que iba en patinete y se ha dado a la fuga

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Un joven de 17 años ha sido apuñalado mortalmente a primera hora de la tarde de este viernes en el barrio de Entrevías, ubicado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que podría tratarse de un nuevo suceso relacionado con las bandas latinas.

Según apuntan desde fuentes policiales, el joven fue atacado a plena luz del día mientras caminaba por la calle. Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas de la tarde en la calle Vizconde de Arlesson, cuando el menor, español de origen hondureño, ha recibido dos puñaladas en la espalda por parte de otro individuo que circulaba en patinete y se ha dado a la fuga.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agente del Grupo de Atención al Ciudadano, que han sido los encargados de realizarles las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, que finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento del menor a causa de las heridas sufridas.

Por el momento, los agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica se encuentran en e lugar de los hechos, mientras que la investigación está ahora en manos del Grupo V de Homicidios, que no descarta que pueda tratarse de un crimen de bandas. En cuanto al asesino, los agentes están en búsqueda del autor de las dos puñaladas mortales al joven fallecido.