Redacción Euskadi 08 MAY 2026 - 12:27h.

Las estudiantes que sufrieron los tocamientos denunciados son alumnas de entre 15 y 16 años y cursan 4º de ESO, en Durana

Los presuntos agresores serían hombres mayores de edad, ajenos al grupo escolar, y con los que coincidieron en el barco

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Vitoria-GasteizLa noticia, de la investigación abierta por presuntos abusos sexuales a alumnas de la ikastola Ikasbidea, ha caído como una bomba en la capital alavesa, a solo dos kilómetros del municipio alavés de Durana, donde se ubica este centro escolar público. Los hechos habrían ocurrido durante un crucero, en un viaje de fin de estudios, y los presuntos autores serían hombres mayores de edad, ajenos al grupo escolar.

Hasta el momento, son ya diez las denuncias interpuestas ante la Guardia Civil y la Ertzaintza por tocamientos y suministro de estupefacientes a alumnas menores de la ikastola Ikasbidea de Durana, durante un reciente viaje de fin de estudios. Las víctimas serían menores de entre 15 y 16 años, que cursan 4º de la ESO, y que compartieron un crucero de cuatro días por el Mediterráneo con otros pasajeros ajenos al centro escolar.

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Los presuntos agresores serían viajeros mayores de edad que, a parecer, pudieron suministrar alcohol y drogas a las menores, de las que luego abusaron sexualmente, siendo sometidas a tocamientos, incluso estando algunas de ellas semiinconscientes.

Investigan qué ocurrió dentro del barco

El barco en el que se produjeron los ataques sexuales denunciados partía de Barcelona y es precisamente, la Guardia Civil de la ciudad condal, en calidad de policía judicial, la que está dirigiendo la investigación. Se han registrado diez denuncias, de las cuales ocho han sido interpuestas ante la Guardia Civil y dos ante la Ertzaintza.

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La Guardia Civil de Barcelona estudia las cámaras del crucero y toman declaración a los testigos. La investigación se centra en lo que ocurrió durante esos cuatro días en el interior del buque en el que viajaba un centenar de escolares de cuarto de la ESO de la ikastola pública Ikasbidea de Durana.

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Según publica El Correo, la agencia de viajes de Vitoria que organizó la excursión alertó a las autoridades tras tener conocimiento de lo que había ocurrido y agentes identificaron a algunos de los sospechosos cuando el barco llegó a puerto. Además varias de las alumnas de Ikasbidea Ikastola fueron trasladadas a un centro hospitalario una vez en tierra.