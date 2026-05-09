Iván Sevilla 09 MAY 2026 - 19:47h.

El varón armado sembró el pánico pasadas las 12 horas en la avenida de Sancho El Sabio de San Sebastián, Guipúzcoa

Varias personas tuvieron que esquivar y huir del agresor para no ser acuchilladas hasta la llegada de los policías

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San SebastiánUn hombre de 64 años ha tenido que ser reducido y detenido este 9 de mayo por intentar apuñalar a viandantes con el cuchillo que llevaba en la mano en San Sebastián (Guipúzcoa).

Según ha informado la Ertzaintza, el sexagenario se encontraba sembrando el pánico pasadas las 12 horas del mediodía concretamente en la Avenida de Sancho El Sabio de la capital guipuzcoana.

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Alguien que estaba por allí en esos momentos alertó primero a los agentes de que casi hiere a un joven y continuaba amenazando a más transeúntes exhibiendo el arma blanca.

Varias personas esquivaron y huyeron del agresor

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la policía vasca y también de la Municipal de Donostia para actuar de inmediato, evitando así que pudiese agredir de gravedad a quienes paseaban por la zona.

Por fortuna, ninguna persona resultó herida, ya que varias pudieron esquivar y huir del agresor, antes de que los agentes llegaran para arrestarle, usando la fuerza necesaria por la situación de riesgo que existía.

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La Ertzaintza ha dejado claro que el hombre estaba alterado y armado. De origen magrebí, había logrado golpear a un chico cuando éste caminaba a su lado, aunque sin causarle lesiones.

También a dos ancianos les había intentado atacar. Ya se investigan las razones de este comportamiento agresivo que tenía e incluso la policía vasca ha pedido colaboración ciudadana a quienes hayan sido testigos.