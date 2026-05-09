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Sucesos

Un joven de 18 años, herido grave por arma blanca en Carabanchel, Madrid: la Policía investiga el suceso

SAMUR-PC atiende a un joven de 18 años con herida de arma blanca en Camino Viejo de Leganés, Carabanchel
SAMUR-PC atiende a un joven de 18 años con herida de arma blanca en Camino Viejo de Leganés. Emergencias Madrid

  • El joven presentaba un herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo

  • El incidente se ha producido en torno a las 03.00 horas, a la altura del número 31 del Camino Viejo de Leganés

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MadridUn varón de 18 años ha resultado herido de gravedad con arma blanca durante la madrugada de este sábado en el madrileño distrito de Carabanchel, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

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Una herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo

El incidente se ha producido en torno a las 03.00 horas, a la altura del número 31 del Camino Viejo de Leganés, hasta donde se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil.

Los equipos de emergencias han atendido a un joven que presentaba un herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo y lo han estabilizado para después trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

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