El joven presentaba un herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo

El incidente se ha producido en torno a las 03.00 horas, a la altura del número 31 del Camino Viejo de Leganés

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MadridUn varón de 18 años ha resultado herido de gravedad con arma blanca durante la madrugada de este sábado en el madrileño distrito de Carabanchel, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Una herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo

El incidente se ha producido en torno a las 03.00 horas, a la altura del número 31 del Camino Viejo de Leganés, hasta donde se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil.

Los equipos de emergencias han atendido a un joven que presentaba un herida "penetrante" en el hemitórax izquierdo y lo han estabilizado para después trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.