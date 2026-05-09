La víctima presentaba una herida en la cabeza y otra en la espalda

El joven ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre

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MadridUn varón de 25 años ha resultado herido grave esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca en el distrito madrileño de Usera, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 05.40 horas, a la altura del número 62 de la calle Antonio Salvador. Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba una herida en la cabeza y otra en la espalda.

Trasladado al hospital con pronóstico grave

Tras ser estabilizado en el lugar, el joven ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.

Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido y agentes de Policía Municipal han colaborado en la intervención.