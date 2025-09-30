100 años del universo Disney en una exposición que recopila los tesoros de su historia

La exposición 'Disney: The Exhibition' se puede disfrutar en la Fundación Canal de Madrid

Todo comenzó con un ratón, el mítico Mickey Mouse, y a partir de ahí Walt Disney creó un universo mágico que ha hecho soñar a varias generaciones.100 años de bocetos, de películas, de personajes entrañables reunidos en una exposición que acaba de llegar a Madrid en una gira que le está llevando por el mundo. Informa en el vídeo Susana Ramos.

Los Archivos de Walt Disney abren sus puertas para invitar al espectador a un viaje inolvidable a través de la historia y la fantasía. Más de 250 tesoros originales aguardan en 'Disney: The Exhibition'. Allí, obras de arte, vestuario original, decorados y atrezo, objetos únicos y recuerdos que marcaron generaciones.

Una fábrica de sueños donde cualquier reflejo de la realidad es pura fantasía. A las puertas del recinto recibe el mismísimo Walt Disney y el ratón Mickey, aunque él no fue el primero. El conejito Oswald se le adelantó, aunque con peor suerte. Más de 500 personajes formaron después esta gran familia Disney,

"Hemos creado la exposición pensando en todas las generaciones de fans"

"Hemos creado la exposición pensando en todas las generaciones de fans", explica Becky Cline, directora de Waltd Disney Archives. Aquí se viene a sumergirse en los misterios de 'La Sirenita' y salir a pasear, pero también a temblar de frío con el simpático Olaf o de miedo con la malísima Cruela Devil. Los visitantes también se pueden medir con 'Los Increíbles' o jugar con colores que llevan a países tan lejanos como 'Nunca Jamás'.

"Forma parte de tus recuerdos, de tu nostalgia, y luego no lo miras como diciendo, esto es de niño", cuenta el comunicador Jordi Cruz. Como un director de orquesta, Walt Disney fue creando su fantasía a partir de mitologías, cuentos populares y tradiciones que nos llevan desde 'Blancanieves' hasta 'Encanto'. El universo creció. Pixar, Star Wars y los superhéroes de Marvel, aunque el mayor superpoder ha sido cumplir 100 años haciendo soñar.