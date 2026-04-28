El casting para 'Enredados' fue el pasado lunes 27 de abril en el recinto Fira de Girona

La película se grabará en España y contará como protagonistas con la actriz Teagan Croft y el actor Milo Manheim

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La grabación del live action de la película de 'Enredados' llega a España. Miles de seguidores de este film de Disney se agolparon el pasado lunes 27 de abril en largas colas a las puertas del recinto Fira de Girona, donde se llevó a cabo el casting y la selección.

Una multitud estuvo esperando durante más de 12 horas para poder hacer la prueba que les permitiera ser seleccionados para formar parte del largometraje.

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Muchos se quedaron fuera

El live action de 'Enredados', una de las películas de princesas Disney más queridas por el público y de las más taquilleras en España, llegará a la gran pantalla a finales de 2027 o principios de 2028, casi 20 años después del estreno de la versión animada en 2010.

La película se grabará en España y contará como protagonistas con la actriz Teagan Croft y el actor Milo Manheim, encargados de dar vida a Rapunzel y Flyn Rider, respectivamente.

Debido a las expectativas con el largometraje y a la gran producción que supone, fueron muchos los que quisieron probar suerte para convertirse en miembros del elenco de extras y bailarines de la película, una cantidad tal de personas, que cientos de ellas ni siquiera pudieron pasar por las valoraciones del jurado.

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¿Qué se pedía en el casting?

Según especificaba la convocatoria oficial, los responsables del rodaje, basado en el cuento clásico de Rapunzel, buscaban a hombres, mujeres y niños de todos los orígenes, características y aspectos, de entre cuatro y ochenta años.

En cuanto a los bailarines, abrieron el abanico tanto a profesionales como a aficionados, igualmente sin otro tipo de condición y con límites de edad entre los cuatro y los setenta años.

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Todos los que hicieron la cola debieron presentar un DNI o NIE válido para acceder a la sesión y los menores tuvieron que estar acompañados por un familiar.

El casting de Disney, para el que no hizo falta inscripción, tuvo en cuenta únicamente el turno de llegada, comenzando a las 10:00 horas y hasta las 19:00 horas.

Girona ha sido anteriormente escenario de grandes producciones audiovisuales como fue el caso de la serie 'Juego de Tronos', que rodó escenas en esta ciudad.