Redacción Euskadi 11 MAY 2026 - 13:11h.

El mensaje publicado para difundir la estafa financiera estaba en euskera, para darle más credibilidad

Así afectan los ciberataques a las grandes empresas: "Cada vez que hay una filtración de datos, aumentan las estafas"

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Vitoria-GasteizLa Interpol advierte de que los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y están mejor organizados. Cualquiera puede ser víctima de un ciberataque. Una de las últimas en sufrir el zarpazo de estos delincuentes digitales ha sido la vicelehendakari y consejera de Cultura del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea. Alguien, en las últimas horas, ha accedido sin su autorización a su cuenta de Instagram y haciéndose pasar por ella ha publicado ‘su’ agradecimiento a otra cuenta de Instagram tras lograr una supuesta sustanciosa ganancia económica. El 'hacker', en cuestión, no ha dejado nada al azar y ha añadido un texto en euskera a la publicación para hacerla más creíble.

La política jeltzale visitaba estos días la Bienal de Venecia, sin imaginar que los piratas informáticos iban a jugársela este mismo fin de semana. La Ertzaintza investiga ya el hackeo de la cuenta de la representante vasca en la red social Instagram donde se han publicado unos mensajes para difundir una estafa financiera.

Ni ella ni ninguna persona de su equipo están tras los mensajes publicados este pasado domingo y en los que adjuntan unas imágenes de una supuesta operación financiera realizada por la vicelehendakari que le habría reportado unos cuantiosos beneficios.

En euskera, para parecer más real

Junto a las imágenes, los ciberdelincuentes incluían un texto, en euskera, en el que se podía leer: “No estaba segura de compartir esto aquí o no, acabo de conocer un tutor online recomendado por un amigo, que ha obtenido beneficios con la misma plataforma de Telegram y WhatsApp, canjeé unos euros con su ayuda y su comisión, que solo es del 10%, después de tomarlo, conseguí una ganancia de hasta 10.000 euros directamente en mi cuenta bancaria, Estoy muy agradecido señor @christian_trader085 estoy muy agradecido por este amable gesto; me ha facilitado mi vida, muchas gracias. Este es su contacto de WhatsApp para cualquier persona interesada”.

Ibone Bengoetxea ha denunciado ante la Ertzaintza la sustracción de su cuenta de Instagram que ya investiga para esclarecer lo ocurrido y para que la vicelehendakari pueda recuperar el control de su cuenta.

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A principios de este 2026, la propia Bengoetxea así como otros miembros del Gobierno vasco, incluído el lehendakari, Imanol Pradales sufrieron otro ciberataque, cuando un 'hacker' publicó datos personales de los afectados, como direcciones, teléfonos o correos electrónicos.