Denuncian un ciberataque que afecta a 9.000 universidades a nivel mundial: la importancia de la independencia tecnológica

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Un ciberataque a la plataforma Canvas afecta a miles de universidades de todo el mundo, ya que es un servicio que cuenta con 200 millones de usuarios. Más de 9.000 universidades se ven afectadas por una brecha en Instructure, el proveedor del aula virtual Canvas.

Una prueba de que las entidades educativas con miles de alumnos que se conectan diariamente a los sistemas corporativos de la organización son vías de acceso para los ciberdelincuentes: “El trabajo en las entidades educativas no solo implica organizar profesores, clases e informar adecuadamente a los alumnos. También obliga a tener una infraestructura IT preparada tanto para soportar muchos usuarios trasladando datos como para repeler cualquier acceso no autorizado al sistema”, explica Sancho Lerena, CEO de la tecnológica española Pandora FMS y experto en gestión IT y seguridad.

Han recogido informes donde los datos demuestran cómo el sector educativo está sufriendo más ciberataques anualmente. Según un análisis de Cyber Signals de Microsoft, semanalmente se producen 2.507 intentos de ciberataque en este sector. Una muestra del atractivo que tiene para los delincuentes y de la gravedad de la situación.

Cómo reforzar la seguridad

“Al hablar de la ciberseguridad de una universidad hay que tener en cuenta que se debe reforzar la protección en dos planos: internamente con los profesores y trabajadores, y externamente con los alumnos. Todos acceden a la misma plataforma habitualmente y todos pueden convertirse en una vía de entrada ilegal mediante phishing o acciones similares”, detalla Sancho Lerena.

Además, explica el experto, hay que sumarle la falta de sistemas adaptados a una cantidad de usuarios tan grande. “La inversión no suele ser muy destacada pese a las alertas que lanzamos los especialistas. La ciberseguridad no corre tanta prisa como otras inversiones que requiere una universidad”, asegura Lerena.

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Por ello, la solución pasa por aumentar el presupuesto para esta problemática. En primer lugar, para contar con sistemas preparados para alojar una plataforma a la que acceden miles de alumnos y profesores al día, y que puede colapsar en cualquier momento. Y, también, para que estos sistemas puedan reaccionar ante cualquier intento de acceso no autorizado.

Modelos de seguridad gestionada

Ante este escenario, las universidades deben avanzar hacia modelos de seguridad gestionada (MSSP/MSP) y contar con un SOC capaz de responder en tiempo real. Solo así podrán proteger datos críticos, garantizar la continuidad académica y blindar su reputación institucional, tal y como destacan desde la compañía.

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Ademas, cabe recordar que los ciberataques en países como España siguen ganando relevancia. Según datos del INCIBE analizados por Pandora FMS, en España hubo un aumento del 26% de ciberataques el último año, superando los 122.000 incidentes.