Maitena Berrueco 23 MAY 2026 - 16:51h.

El anuncio especifica el "derecho de superficie a 75 años" pero no que ya han transcurrido 28

El "increíble dúplex con terraza y vistas al río" perdió en 2020 su calificación de VPO

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San SebastiánBajo el título, ‘Increíble dúplex con terraza y vistas a la ría’, un reconocido portal inmobiliario saca a la venta por 530.000 euros un piso de 80 metros cuadrados en el céntrico Paseo Federico García Lorca de Donostia. Una pista de los desorbitados precios de la vivienda, especialmente en ciudades como San Sebastián, es que esta vivienda hace solo cinco años era una vivienda de protección social.

Lo fue durante dos décadas, hasta que en 2020 perdió su calificación, y ahora se vende por más de medio millón de euros en el mercado libre. Algo imposible con las viviendas de VPO construidas a partir de 2003, en Euskadi. Otros anuncios sorprenden por lo insólito de la distribución como el piso de 34 m² a la venta, en Donostia, y en el que para ir al baño o la cocina hay que salir al rellano.

Sin embargo, lo más llamativo de este anuncio no es lo que muestra en fotos, ni la descripción que hace del inmueble, sino la información que se omite. Así el “precioso piso junto a al estación del norte y el río Urumea” que dispone de “portal con ascensor a cota cero”, se vende bajo el epígrafe, “inmuebles en régimen de derecho de superficie” y se especifica que ese derecho de superficie es a 75 años.

En 2073, sin coste a Gobierno vasco

La cuestión es que han pasado ya 28 años desde que ese ático y el resto de viviendas de la promoción del Paseo Federico García Lorca fueron calificadas como VPO y por tanto, ya casi se han pasado 30 de esos 75 años de derecho de superficie. Es decir, que en 2073 volverá a manos del Gobierno vasco.

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El comprador interesado en este dúplex con salón, cocina equipada, baño completo con ducha e increíble terraza con vistas sobre el Río y el puente María Cristina, en una planta; y en la otra, baño completo con bañera y dos habitaciones dobles, “una con mirador sobre el río y otra con buena altura y ventana alta en orientación este sol de mañanas”; además, “raya de garaje incluida en precio con acceso directo por el ascensor y trastero en bajo cubierta de buen tamaño incluido”, deberá tener por tanto en cuenta que tras desembolsar 530.000 euros, el pisito volverá a manos del Gobierno vasco, sin coste.