Con más de 1.000 metros cuadrados, la propiedad ocupa una planta completa de un edificio en el prestigioso barrio de Jerónimos

Cuenta con cinco habitaciones, vestidores, tres aseos adicionales, amplios salones y comedor, cocina, servicio gimnasio, biblioteca, cava de vinos, un despacho, family room y varias terrazas

Nunca en la historia se había puesto a la venta un piso tan caro en Madrid. Ni tampoco tan exclusivo. Ubicada en el prestigioso barrio de Los Jerónimos, esta vivienda que acaba de sacar a la venta la inmobiliaria de lujo Property Partners redefine el concepto de exclusividad y marca un nuevo récord en el efervescente mercado inmobiliario madrileño: 20,9 millones de euros.

El piso se encuentra junto al Parque del Retiro, frente al Jardín Botánico y a escasos pasos de los principales museos de la ciudad. Se trata de una propiedad de más de 1.000 m² construidos, totalmente reformada y que ha sido redecorada con una inversión superior a los dos millones de euros para garantizar la amplitud, luminosidad, exclusividad y el confort en cada estancia.

Su precio de salida no solo representa un récord en el sector residencial de alto standing madrileño, sino que también posiciona a esta operación como un referente europeo. "Se trata de una propiedad única por su ubicación, sus dimensiones y la calidad de sus acabados. Es una verdadera joya en el corazón de Madrid", explica Felipe Reuse, director general de la agencia inmobiliaria.

¿Qué tiene este piso para valer 20,9 millones de euros?

La vivienda cuenta con cinco habitaciones en suite, todas con su respectiva terraza. El dormitorio principal, de gran tamaño, dispone de una terraza con vistas al Jardín Botánico e incorpora un baño regado por la luz natural con ducha y bañera y dos vestidores de ensueño: uno con colores y materiales muy sofisticados para él y otro muy delicado pensado para ella. Además, cuenta con una habitación de servicio con su propio baño, cocina de gran tamaño con una gran puerta corredera integrable en el salón, un área social de, aproximadamente 200 m2, un despacho de gran tamaño con biblioteca, sala de estar y salida a una gran terraza, un enorme family room, gimnasio con maquinaria de última generación y su propio aseo y cava de vinos de gran capacidad.

Entre sus prestaciones más destacadas se incluyen suelo radiante, equipamiento domótico de última generación, gimnasio, biblioteca, bodega, vestidor y terrazas circundando toda la vivienda, algunas de las cuales ofrecen unas vistas privilegiadas al Jardín Botánico. En materia de servicios, la propiedad cuenta con cinco plazas de garaje, dos trasteros, ascensor, portero físico y servicio de seguridad las 24 horas del día para garantizar la máxima privacidad y tranquilidad en un oasis urbano de primer nivel.

Este nivel de exclusividad no solo convierten a esta vivienda en una residencia de lujo, sino también en un activo patrimonial con un potencial de revalorización excepcional. Porque no se trata solo de una vivienda, sino de una pieza única en la segunda capital de Europa más atractiva para los inversores inmobiliarios. "El mercado madrileño de super lujo ha alcanzado un grado de madurez que permite operaciones de este calibre. Esta propiedad, por su ubicación y características, está llamada a convertirse en un icono inmobiliario de la ciudad", concluye Felipe Reuse.