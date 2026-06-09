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Desaparecidos

La Ertzaintza busca a Olaia, una niña de 13 años desaparecida desde el domingo en Bilbao

La foto difundida para facilitar su búsqueda
La foto de la adolescente que han difundido para tratar de facilitar su identificación.. Redacción Euskadi

  • Mide 1,54 metros, pesa 53 kilos, tiene el pelo castaño y lleva camiseta negra y vaqueros oscuros

  • La menor fue vista por última vez el pasado domingo 7 de junio en la capital vizcaína

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BilbaoLa Ertzaintza mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para encontrar a una menor de 13 años desaparecida en Bilbao. La niña se llama Olaia y fue vista por última vez este pasado domingo 7 de junio en la capital vizcaína. Desde entonces, no hay rastro de ella.

La Asociación de Voluntarias y Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, ha publicado un cartel con la fotografía de Olaia y una descripción física de la menor, para tratar de facilitar su identificación. Así, según la información publicada, tiene 13 años, mide 1,54 metros y pesa 53 kilos. Olaia tiene el pelo castaño y los ojos de color marrón.

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Además, en el momento en el que se le perdió la pista, la joven desaparecida vestía un pantalón vaquero de color oscuro, negro/gris, y una camiseta negra.

Si tienes cualquier información, contacta con los servicios de emergencia

Solicitan que si cualquier persona la viera o pudiera tener alguna información sobre su paradero se ponga en contacto con los servicios de emergencia, llamando al 112. "Menor desaparecida, Olaia desapareció el 07/06/26 en Bilbao (Bizkaia), si tienes alguna información llama a

@112_SOSDeiak"

 

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