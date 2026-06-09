Maitena Berrueco 09 JUN 2026 - 12:18h.

Mide 1,54 metros, pesa 53 kilos, tiene el pelo castaño y lleva camiseta negra y vaqueros oscuros

La menor fue vista por última vez el pasado domingo 7 de junio en la capital vizcaína

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BilbaoLa Ertzaintza mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para encontrar a una menor de 13 años desaparecida en Bilbao. La niña se llama Olaia y fue vista por última vez este pasado domingo 7 de junio en la capital vizcaína. Desde entonces, no hay rastro de ella.

La Asociación de Voluntarias y Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, ha publicado un cartel con la fotografía de Olaia y una descripción física de la menor, para tratar de facilitar su identificación. Así, según la información publicada, tiene 13 años, mide 1,54 metros y pesa 53 kilos. Olaia tiene el pelo castaño y los ojos de color marrón.

Además, en el momento en el que se le perdió la pista, la joven desaparecida vestía un pantalón vaquero de color oscuro, negro/gris, y una camiseta negra.

Si tienes cualquier información, contacta con los servicios de emergencia

Solicitan que si cualquier persona la viera o pudiera tener alguna información sobre su paradero se ponga en contacto con los servicios de emergencia, llamando al 112. "Menor desaparecida, Olaia desapareció el 07/06/26 en Bilbao (Bizkaia), si tienes alguna información llama a

@112_SOSDeiak"