Iván Sevilla 07 JUN 2026 - 15:22h.

El octogenario fue visto por última vez este 6 de junio a las 17:38 horas en Piedras Blancas, concejo de Castrillón

Ya se rastreó el entorno del colegio El Vallín sin éxito y continúan las batidas tanto por zonas verdes como marítimas

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AsturiasContinúa la búsqueda por tierra, mar y aire de un anciano de 80 años desaparecido desde la tarde de este 6 de junio en la villa de Piedras Blancas (Asturias).

Numerosos efectivos y equipos de emergencias han reanudado las tareas que ya iniciaron a partir de recibir el aviso de la Guardia Civil. Concretamente fue a las 17:38 horas, según ha indicado el 112.

El octogenario fue visto por última vez en la citada parroquia asturiana del concejo de Castrillón, al norte del Principado. Tras conocerse su situación y considerarse persona vulnerable por su edad, se activó el operativo.

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Durante horas se le trató de localizar en el entorno del colegio público El Vallín, pero sin éxito. El dispositivo lo dirige el Jefe de Bomberos con personal procedente del parque de Pravia.

Participan en labores de rastreo del litoral marítimo, que de igual forma peinan helicópteros como el Helimer de Salvamento Marítimo. Este último se ha sumado a las 13 horas de este domingo.

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Por mar, se cuenta con la embarcación acuática de Cruz Roja para recorrer la línea costera que va del Museo de las Anclas hasta el Playón de Bayas, tal y como ha especificado el servicio de emergencias.

Batidas igualmente por zonas verdes y con drones

A pie, se han organizado batidas igualmente con agentes del Medio Natural y voluntarios de Protección Civil de Gozón por zonas verdes o de arbolado en las que podría encontrarse el hombre mayor.

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Un helicóptero de la Guardia Civil de Montaña colabora también en los trabajos de búsqueda y se están usando drones que incluso pueden acceder a ubicaciones de difícil acceso por otros medios.

El radio se ha ampliado hasta sobrepasar la autovía A-8 al sur regional y alcanzando la costa asturiana, con el Puesto de Mando Avanzado instalado ya en Piedras Blancas.