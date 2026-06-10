Redacción Euskadi 10 JUN 2026 - 08:01h.

Cinco edificios de Aranbizakarra que comparten circuito de agua caliente podrían estar afectados

Los expertos alertan sobre la legionela: “Las aguas de piscinas y nebulizadores pueden ser óptimas para el crecimiento de la bacteria"

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Vitoria-GasteizLa bacteria de la legionela está presente, principalmente, en los sistemas de agua caliente, como duchas, o en las torres de refrigeración de los sistemas de aire acondicionado o circuitos industriales. Esta infección no se transmite de persona a persona, sino por vía aérea mediante la inhalación de aerosoles contaminados con la bacteria y puede llegar a provocar una neumonía severa, potencialmente mortal entre personas mayores y con enfermedades crónicas.

De ahí que el miedo haya cundido entre los vecinos de cinco edificios del barrio vitoriano de Aranbizkarra, después de que en uno de los domicilios se haya detectado Legionela, pero dado que la instalación de agua caliente sanitaria es comunitaria y da servicio a más portales “existe un elevado riesgo de presencia de Legionela en otros puntos de la instalación". Casi 300 viviendas de cinco edificios han sido alertadas.

Las muestras de agua caliente sanitaria se tomaron en la ducha de una vivienda del número 3 de la calle Amizkarra. El análisis confirmó el positivo en legionella pneumophila. Los vecinos denuncian la tardanza en recibir el aviso, que inicialmente habría recibido solo uno de los portales.

Limpieza y desinfección

Desde el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria se ha instado a la Comunidad de Propietarios que "con carácter urgente" lleve a cabo un tratamiento de limpieza y desinfección, tras el cual debería realizarse una nueva toma de muestras y analítica para comprobar que la bacteria ha desaparecido y que el tratamiento por lo tanto, ha sido eficaz.

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El periodo de incubación oscila entre los 2 y los 10 días, aunque en algunos brotes se han descrito casos con periodos de incubación de hasta 14 días.

No es el primer caso en los últimos años. En 2019, el departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria procedieron a la desinfección de todas las torres de refrigeración de la ciudad. Lo que permitió detectar la presencia de Legionella en tres torres de refrigeración en el entorno de la capital alavesa. Se procedió a su limpieza y desinfección. Un año antes, en 2018, en Euskadi se confirmaron un total de 118 casos de personas afectadas por esta bacteria