Celia Molina Las Palmas de Gran Canaria, 29 JUL 2026 - 10:20h.

El medio 'La Provincia' ha comunicado la muerte de Leticia Fonte Marrero, hija del periodista marítimo Juan Francisco Fonte

Leticia, que recibió una mención como mejor alumna en la universidad de Reutlingen, Alemania, trabajaba para la marca Bosch

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La prensa canaria ha comunicado la prematura muerte de Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista marítimo e Hijo Predilecto de Gran Canaria Juan Francisco Fonte Ojeda, a los 52 años de edad. Según La Provincia, Leticia ha fallecido en Alemania, país en el que vivía desde que entró a trabajar como contable en la empresa alemana Bosch, donde desarrolló una brillante y memorable carrera.

Antigua alumna del Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria, completó el programa E-4 de estudios económicos germano-italianos en ICADE (Madrid) y finalizó su carrera en la Universidad Politécnica de Reutlingen, donde fue galardonada como la estudiante extranjera más destacada de todo su programa.

Su brillante carrera en la empresa alemana Bosch

Su excelente expediente académico le abrió las puertas de la multinacional alemana Bosch, donde desarrolló toda su carrera profesional. Trabajó en los departamentos de finanzas y control de gestión de varias fábricas de la marca en diferentes países, por lo que sus responsabilidades le exigían viajar con frecuencia para participar en la implementación de nuevos sistemas contables.

Aunque residía en Alemania, Leticia solía viajar con frecuencia a Las Palmas de Gran Canaria con sus tres hijas: Paula, Elena y Selma, para ver a sus padres. De hecho, acababa de pasar unos días de vacaciones en su isla natal, antes de sucumbir a la larga enfermedad que padecía y de la que no se han dado más detalles.

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Leticia Fonte padecía una grave y larga enfermedad

Su padre, Juan Francisco Fonte Ojeda, es una figura muy conocida en Gran Canaria, pues, como periodista, trabajó como redactor de La Provincia y como cronista oficial del puerto de Las Palmas. También fue secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias entre junio de 2009 y septiembre de 2010 y, en marzo de este mismo año, fue nombrado Hijo Predilecto de Gran Canaria.

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La muerte de esta profesional de la tecnología se suma al reciente fallecimiento de una de las científicas más prometedoras de Asturias, la joven de 31 años Cristina Méndez, que obtuvo el segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Física de Plasmas que concede el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física (RSEF). Su cuerpo sin vida fue encontrado en un campus de la Universidad de Oviedo (el campus de la Facultad de Mieres, concretamente), sin que se haya dado más información pública sobre los motivos de su muerte.