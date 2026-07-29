La Policía francesa ha detenido a la mujer, que acababa de dar a luz en la casa a otro niño sano

Encuentran cinco cadáveres de bebés en el interior de varias cajas en una casa ubicada en Orange, Francia

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El hallazgo de restos de cinco bebés muertos, este domingo, en una casa de Orange en Francia mantiene en shock a la comunidad. Los medios galos han publicado que la pareja, que tiene otros dos hijos menores, eran un matrimonio "normal", hasta que el hombre descubrió los cuerpos de los recién nacidos escondidos en diferentes cajas.

La mujer de 32 años, que ha sido detenida, acababa de dar a luz en casa a un niño sano, pero fue trasladada al hospital de Orange. Su pareja, que desconocía que su mujer estaba gestando, quedó "perturbado por el descubrimiento del embarazo de su compañera", según los documentos de la Fiscalía, citados por FranceInfo.

En ese estado de confusión, el hombre comenzó a revisar la vivienda y encontró "lo que se asemejaba a restos humanos", por lo que decidió alertar al centro hospitalario donde estaba internada la mujer, y desencadenó el protocolo policial.

El médico forense en su informe recoge que "en base a las primeras conclusiones los huesos y el cuerpo en descomposición descubiertos pertenecen a cinco bebés". Además ha ordenado la autopsia de los restos, mientras que los huesos serán sometidos a análisis antropológicos en un laboratorio. La policía registró el lunes por la noche el domicilio de la pareja, que tienen otros dos hijos de 8 y 9 años.

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La División de Criminalidad Organizada y Especializada (DCOS) de la policía nacional francesa ha abierto una investigación contra la mujer por homicidio.

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El hombre declara que nunca supo de los embarazos de su pareja

El hombre, que fue puesto en libertad, ha declarado ante los investigadores que ignoraba todo sobre los posibles embarazos de su pareja. La mujer, que permanecía hospitalizada ha sido detenida este miércoles.

Los vecinos de la pareja los describen como "Gente encantadora", "gente normal", sin señales de conficto, según los medios franceses que están siguiendo la noticia.

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El vecindario, donde vivía la pareja y sus hijos desde hacía dos años, no pueden creer lo que cuentan los informativos. Uno de ellos al ser preguntado, no daba crédito : '¿Está embarazada? No puede ser'. Era muy delgada".

La Fiscalía activó el mismo domingo los servicios de asistencia social a menores para que evalúen "muy rápidamente" la situación de los dos hijos de la familia, ocho y nueve años. Además, ordenó el traslado provisional del bebé nacido este domingo, a los servicios sociales, la espera de la intervención de la decisión de la Fiscalía de menores.