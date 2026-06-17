Redacción Euskadi 17 JUN 2026 - 13:53h.

Le imponen cuatro meses de prisión por un delito contra la integridad moral del menor

La docente de educación especial castigó al alumno de 7 años, con necesidades especiales, ante sus compañeros

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BilbaoUna profesora de un colegio público de Vizcaya ha sido condenada a cuatro meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un menor. La docente de educación especial castigó a un alumno de siete años, diagnosticado con necesidades especiales, bajándole los pantalones y la ropa interior delante del resto de sus compañeros.

Los hechos, a los que ha tenido acceso El Correo, se remontan a noviembre de 2020 y habrían ocurrido en un colegio público de la localidad de Barakaldo. Aunque en primera instancia, la docente fue condenada por un delito de 'abuso de su cargo' a cuatro meses de prisión y dos años de inhabilitación.

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Finalmente, este pasado abril, el tribunal concluyó que “no instrumentalizó su puesto para hacer daño de forma gratuita” sino un “manejo erróneo e incompetente de una situación compleja en el aula”, por lo que solo le mantuvo la pena de cuatro meses de prisión.

Humillación del pequeño

Según recoge la sentencia, el menor habría enseñado sus genitales por debajo de la mesa, mientras se encontraban en el comedor y la docente decidió corregir esa conducta, bajándole los pantalones y la ropa interior, delante del resto de sus compañeros. Por si fuera poco, los padres del niño supieron de lo ocurrido por otros niños de la clase que le metían notas en la mochila.

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La sentencia concluye que la docente “sabía perfectamente que el niño era vulnerable y que la acción provocaría la risa generalizada y la humillación del pequeño, quebrantando su respeto como persona” y la condena porun delito contra la integridad moral de un menor.