Maitena Berrueco 29 JUN 2026 - 19:30h.

Hace más de un cuarto de siglo que un tren del siglo XIX no circula por este trazado

La locomotora construida en 1892, un coche salón, un coche de primera clase y otro de tercera, fabricados en Manchester en 1887

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BilbaoEn la era de la alta velocidad, por las vías de ADIF en Euskadi ha circulado, esta semana, un tren de vapor del siglo XIX. La locomotora, de 1892, y tres coches de viajeros, fabricados en Manchester en 1887, han sido remolcados por una locomotora diésel, hasta el Museo Vasco del Ferrocarril, ubicado en la antigua estación ferroviaria de Lutxana-Barakaldo.

Hace más de 25 años que un tren del siglo XIX no circula por las vías gestionadas por ADIF. El material ferroviario ha sido donado a la sociedad pública Euskotren, gestora del Museo Vasco del Ferrocarril, por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, tras un acuerdo firmado en 2025. El convoy histórico será restaurado en las vías en desuso antes de ser expuestas a la ciudadanía en la futura sede del Museo Vasco del Ferrocarril en Bizkaia

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Se trata de la locomotora a vapor Guipúzcoa, construida en 1892, de un coche salón, un coche de primera clase y otro de tercera, fabricados en Manchester en 1887, que pertenecieron al histórico Ferrocarril Vasco-Navarro. Asimismo, también se ha recibido un furgón de 1902 construido en Bristol. Estos vehículos son las primeras piezas históricas de este tipo que se incorporan al patrimonio ferroviario de EuskoTren.

Limpieza y restauración del tren de vapor

La antigua estación ferroviaria de Lutxana, antaño parte del Ferrocarril de La Robla que unía León y Lutxana, hoy en día combina la actividad diaria de una estación de cercanías con la idea de convertirse en una sede del Museo Vasco del Ferrocarril en Bizkaia. No es casualidad, que se haya elegido Lutxana para acoger un centro de interpretación del patrimonio ferroviario, ya que este lugar fue una de las mayores confluencias ferroviarias de España, a finales del siglo XIX y principios del XX.

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Tras una primera fase de trabajos de reforma realizados por el ente público del Gobierno Vasco, Euskal Trenbide Sarea (ETS), el histórico tren de vapor será sometido a un proceso de limpieza y restauración. Una vez renovado, el material móvil será colocado en las vías en desuso, propiedad del Gobierno vasco. Más adelante, la idea es crear un espacio expositivo en la planta superior de la antigua estación del tren de La Robla.

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La reforma del interior del edificio de Lutxana (Barakaldo) se realizará a futuro. En la planta baja, donde antaño se dispusieron la factoría de gran velocidad y los gabinetes del jefe de estación y del factor de circulación del ferrocarril de Bilbao a Portugalete y las zonas de espera de personas viajeras del tren de la Robla, se realizarán trabajos para acondicionar el espacio para que pueda ser utilizado por la ciudadanía. En la planta superior, en la que se ubicaban la residencia de trabajadores de la estación y la venta de billetes, está previsto crear un nuevo espacio expositivo de elementos ferroviarios históricos. La estación pasará así a ser una subsede del Museo vasco del Ferrocarril, situado en Azpeitia (Guipúzcoa).