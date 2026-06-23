Se ha producido un fallo en el suministro eléctrico entre la estación Valladolid Campo Grande y la bifurcación con el Canal del Duero

El personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible

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La falta de suministro eléctrico entre la estación Valladolid Campo Grande y la bifurcación con el Canal del Duero a primera hora de la mañana, que ya se ha recuperado, ha provocado retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, según ha informado Adif a través de su cuenta en la red social X.

En torno a las ocho de la mañana se ha recuperado la tensión por la cabecera sur de Valladolid-Campo Grande, y los trenes Valladolid-Madrid reanudan la circulación.

Se van recuperando las frecuencias de paso

Adif, ha informado que los trenes de alta velocidad Madrid-Valladolid van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos.

El personal de Adif sigue trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Afecta aún a Alta Velocidad Valladolid-Asturias-Cantabria

Sigue sin solucionarse entre la capital vallisoletana y Palencia, lo que afecta a los trenes que enlazan con Asturias, Cantabria e incluso Burgos.

Fuentes de Adif han detallado a EFE que tras recuperarse el suministro en el tramo hacia Madrid, ahora el problema está entre Valladolid y Palencia, lo que ha obligado a desviar algunos de esos trenes de alta velocidad por la línea convencional.

En el caso de los trenes de ancho fijo, que no pueden ir por la línea convencional, se ha optado por trasladar a los pasajeros a otros trenes.