Claudia Barraso 29 JUN 2026 - 14:35h.

Los padres habían llevado en varias ocasiones al bebé a centros médicos para hacer revisiones periódicas

Detenidos los padres de un bebé de 3 meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell, Barcelona

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Un bebé de apenas tres meses falleció el pasado viernes en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde ingresó dos días antes después de haber sido reanimado por los servicios de emergencia en el domicilio familiar. El Departament de Salut ha abierto una investigación que realizará un seguimiento de toda la atención asistencial que recibió desde el momento en el que llegó al centro médico.

Según han confirmado fuentes de Salud para el medio ‘La Vanguardia’, el pequeño no tenía signos de maltrato previos y los médicos han confirmado que el fallecimiento se produjo por un violento zarandeo por parte de los progenitores. Estos movimientos le produjeron daños neuronales y algunas fracturas que los médicos no pudieron revertir. Sin embargo, con apenas tres meses, el bebé había sido atendido en otros centros médicos para unas revisiones periódicas en la que los médicos no vieron signos de malos tratos.

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Fue uno de los progenitores quien llamó a los servicios de emergencia alertando de que su bebé no respiraba. Los sanitarios le practicaron las maniobras de reanimación cuando llegaron hasta el lugar y, una vez estabilizado, fue estabilizado hasta ser trasladado al hospital.

El bebé falleció dos días después en el hospital

Una vez llegó al hospital, en estado muy crítico, terminó falleciendo dos días después. El centro médico fue quien activó el protocolo al observar que las heridas neurológicas que presentaba el bebé eran causadas, descartando así que se tratase de un accidente.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a los progenitores tras la muerte de la pequeña por presuntos malos tratos. Ha sido el propio Departamento de Salud de la Generalitat quien ha informado de que esta detención se ha producido por su posible vínculo con los hechos. El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este domingo vía X que esta muerte conmueve profundamente" y ha agradecido el trabajo del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.