Maitena Berrueco 02 JUL 2026 - 19:30h.

Este año, la dantzari Naia Rojo se ha convertido en la tercera mujer en la historia que baila la 'Kaxarranka'

Las fiestas de San Pedro este año han estado rodeadas de polémica por le veto municipal a los representantes institucionales

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BilbaoComo cada año por estas fechas, Lekeitio celebra las fiestas de San Pedro, una oportunidad única para disfrutar de una tradición antiquísima, una singular danza, conocida como la 'Kaxarranka'. Su origen se remonta al siglo XV y está relacionada con el cambio de mayordomo de la cofradía de pescadores.

Los lekeitiarras salvaguardan con celo esta tradición, que pese a todo ha sabido evolucionar con el tiempo. Este año, por tercera vez en su historia, ha sido una mujer la que se ha enfundado el frac para bailar sobre el arcón de madera que supera los 100 kilos de peso y apenas llega los 40 centímetros de ancho, que portan a hombros ocho jóvenes arrantzales.

Nada, ni siquiera la polémica política ha logrado restar un ápice de belleza a esta tradición. Este año, el Ayuntamiento vetó la presencia de representantes institucionales en los actos oficiales de las fiestas de San Pedro, a excepción de la actual corporación municipal, integrada por EH Bildu en el equipo de Gobierno y el PNV, único grupo en la oposición. Ni representantes de la Diputación Foral de Bizkaia, ni de las JJGG vizcaínas, ni siquiera del Gobierno vasco encabezando la comitiva festiva. La respuesta del lehendakari, Imanol Pradales, fue acudir a Lekeitio, junto a varios consejeros del Gobierno vasco.

Más de cien kilos a hombros

Al margen de los líos políticos, los pescadores han podido estos días rendir tributo a su patrón. A pesar del riesgo y de que los más viejos del lugar hablan de que, en alguna ocasión, el Santo ha acabado en el agua, el pasado domingo se celebró la curiosa ceremonia de la 'Kilin-kala', durante la procesión y a la altura de la hornacina con la imagen de San Pedro, los pescadores inclinan la figura de su patrón hacia el agua.

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A continuación, tuvo lugar el tradicional baile de la 'Kaxarranka'. El dantzari (bailarín, en euskera) con frac y chistera negra; camisa y pantalón blanco; pañuelo rojo al cuello y un clavel rojo en la solapa baila con un banderín rojo con las insignias de San Pedro en la mano izquierda. Lo inédito es que lo hace sobre un arcón de madera que está en el aire, sujeto a hombros por ocho jóvenes. Allí arriba, retando al vertigo, ejecuta tres danzas: zortziko, fandango y Arin-arin. Primeramente baila debajo del arco de San Pedro, en el puerto. Después recorre las calles, repitiendo el baile delante de la casa del actual presidente de la Cofradía de Pescadores y en la plaza, delante del Ayuntamiento.

El origen de esta peculiar ceremonia está en que antiguamente, los cofrades elegían anualmente dos mayordomos para que mirasen, cuidasen y repartiesen las ganancias del año. Los bienes y documentos de la Cofradía se guardaban en un arca y el día 30 de junio se trasladaba dicha arca desde la casa del mayordomo saliente hasta la casa del mayordomo entrante, con gran ceremoniosidad. Este arcón se conserva en la Cofradía y es sobre el que baila el dantzari. Antaño, el bailarín vestía simbolizando a San Pedro, y a su lado, iban otros dos hombres que representaban a San Andrés y a San Juan. Esto provocó en el S. XVII duros conflictos entre el clero y los marineros, hasta que se adoptó una indumentaria más civil.