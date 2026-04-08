El dilema del municipio de Lekeitio para proteger la isla de Garraitz, su tesoro natural, sin que se convierta en un nuevo Gaztelugatxe
Garraitz, es un tesoro natural que la agrupación Atabaka quiere que sea declarado reserva natural para protegerlo
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BilbaoA la isla de San Nicolás o Garraitz, en Lekeitio (Vizcaya), solo se puede acceder a pie cuando baja la marea. Al archipiélago Garraitz, frente a la playa de Lekeitio, solo es accesible tres horas al día gracias a un malecón construido en el siglo XVIII. A pesar de que aquí el derecho de admisión lo ostenta el mar, eso no evita que el peñón este libre de peligros. De ahí, que haya ya voces que solicitan al Ayuntamiento de Lekeitio que esta isla sea declarada reserva natural para protegerla. Lekeitio estudiará qué hacer, pero teme una invasión de turistas como ya ocurre en Gaztelugatxe.
El acceso a la isla con perros, los drones sobrevolándola, los turistas y ahora las motos de agua ponen en riesgo la biodiversidad de este espacio de 48 metros de altura y 250 metros de extensión que alberga tres conjuntos arqueológicos
El colectivo Atabaka Kultur Alkartea por ejemplo, considera que las motos de agua son un riesgo para la biodiversidad de la isla, en concreto para el halcón peregrino que se ve amenazado por el ruido de los motores y la contaminación de esas embarcaciones.
Evitar la invasión de Gaztelugatxe
Proteger la isla supondría alejar esas motos y por supuesto, a los turistas, que no dudan durante su visita a Lekeitio, en cruzar a esta isla, también conocida como Garraitz, aunque eso implique quedarse atrapados por la subida del mar y protagonizar rescates, que en los últimos tiempos van en aumento.
El Ayuntamiento vizcaíno mantendrá un encuentro con esta agrupación, según adelanta El Correo, para analizar la situación y valorar qué pasos van a dar a partir de ahora, pero el temor de Lekeitio no es baladí, respecto a su isla de San Nicolás, ya que no quieren que protegerla pueda provocar un ‘efecto rebote’ y que este peñón se convierta en un nuevo polo de atracción turística como ha ocurrido en el cercano Gaztelugatxe, invadido por turistas.