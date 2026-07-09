Maitena Berrueco 09 JUL 2026 - 18:30h.

El mal uso del sistema de recogida de basuras y los desechos desperdigados atraerían a estos roedores

Adif ha financiado la intervención ya que las ratas habían hecho sus madrigueras en las vías del tren

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Vitoria-GasteizHabitualmente, por fortuna, no nos cruzamos con ellas por las calles a diario, pero las ratas forman parte de nuestras ciudades. Están ahí, ocultas a la vista, salvo en el barrio vitoriano de Salburua donde estos roedores se movían a sus anchas por la zona de la Calle Ferrocarril del Norte y aledaños.

Los vecinos llevaban mucho tiempo advirtiendo de que las ratas se estaban haciendo con el barrio y razón, no les faltaba, a tenor de la actuación municipal que ha localizado y destruido, un total, de 89 madrigueras de ratas y han instalado 14 trampas para su captura.

Las ratas habían encontrado refugio en los huecos estructurales de las vías del tren que atraviesan esta zona de la capital alavesa por lo que la actuación la financia Adif. Las ratas disfrutaban de su propio alojamiento con pensión completa, ya que no muy lejos de allí, tenían su bufé diario con los desperdicios acumulados en torno a los buzones de recogida neumática de basura.

El incivismo, peor que las ratas

Además de la eliminación de esas casi 90 madrigueras, los servicios de limpieza municipales pasan dos veces por esta zona, en lugar de una, para evitar que la basura quede desperdigada cerca de los contenedores y eso atraiga a las ratas.

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Estas actuaciones han aliviado a los residentes que “por fin” ven que se atienden sus quejas. “La situación ha mejorado”, dicen, aunque “todavía se ve alguna rata que sale de las vías”. Muchos se muestran comprensivos porque “localizar las madrigueras no es fácil” pero creen que “podía ayudar que Adif limpiara de hierbas esa zona. Si la segaran sería más fácil localizar las madrigueras”. Por otro lado, apuntan a que los árboles que están cerca de los buzones de recogida de basura podrían estar sirviendo de guarida para estos roedores.

En cualquier caso, hay quienes temen más al incivismo vecinal que a las propias ratas y sospechan que evitar que algunos hagan un mal uso del sistema de recogida de basuras será más difícil que desratizar el barrio. "Si dejáramos de tirar pan, garbanzos y otros restos fuera de los contenedores, esto seguramente no ocurriría" o "La gente deja muchísima comida fuera de los contenedores, ya sea para las palomas o para las ratas; ellas no hacen distinción", son algunas de los comentarios que acumula el Buzón del Ciudadano del Ayuntamiento de Vitoria.