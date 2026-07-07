Carlos Plá 07 JUL 2026 - 14:21h.

Los casos atendidos en el Hospital La Fe, algunos de ellos arroceros, han presentado una gravedad crítica y aunque no ha habido fallecimientos, esta enfermedad puede provocar la muerte

Un experto sobre las bacterias 'Vibrio', presentes en playas: "En los últimos años ha surgido otra forma más preocupante de infección"

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ValenciaLa leptospirosis, conocida tradicionalmente en el entorno de La Albufera de Valencia como "mal de la rata", ha registrado en los últimos dos años un repunte de casos graves en la Comunitat Valenciana, coincidiendo con episodios climáticos extremos como olas de calor y la DANA.

Solo un pequeño porcentaje de las personas infectadas desarrolla la forma grave de la enfermedad, conocida como fiebre de Weil, que puede llegar a ser mortal. Sin embargo, todos los casos atendidos en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe -algunos de ellos arroceros- han presentado un cuadro de gravedad crítica, aunque sin fallecimientos hasta la fecha, lo que sugiere para los investigadores que la infección podría estar mucho más extendida de lo que reflejan los casos hospitalarios y que un número indeterminado de personas infectadas podría no llegar a consultar.

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Ante la creciente preocupación generada en el Hospital La Fe, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) inicia una ronda de charlas informativas en pueblos arroceros de l’Horta Sud y La Ribera Baixa en las cuales médicos del referido centro sanitario podrán abordar esta enfermedad con un colectivo que es especialmente susceptible de contraerla por trabajar en contacto con el agua, tierra húmeda o lodos contaminados con orina o tejidos de animales infectados, sobre todo roedores.

Las sesiones con los agricultores arroceros tendrán tres objetivos principales: informar sobre la leptospirosis y otras enfermedades infecciosas emergentes que pueden agravarse con el cambio climático y ante las que habrá que estar progresivamente más alerta -como enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos o garrapatas, entre otras-; conocer la visión de los propios agricultores sobre los cambios que atraviesa el sector y que pueden influir en el contacto con nuevas infecciones; y ofrecer la participación voluntaria en un estudio con una extracción de sangre para evaluar el estado actual de exposición del sector arrocero a la leptospirosis y a otros patógenos emergentes cuya expansión se relaciona con la actividad agraria en el entorno del parque natural y con el cambio climático.

El proyecto, liderado por el Dr. Víctor García Bustos, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Fe y el Grupo de Investigación Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, cuenta con la colaboración del Servicio de Microbiología de La Fe, bajo la financiación del Grupo de Estudio de Patologías Importadas (GEPI) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

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Un problema de salud pública

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira que se reproduce en el agua estancada después de inundaciones, como sucede en los arrozales de La Albufera y otros humedales de España, o lluvias fuertes, como sucedió tras la DANA del 29 de octubre de 2024.

Las manifestaciones clínicas más leves de la leptospirosis son similares a los de una gripe, pero si se complica puede llegar a causar ictericia, fallo renal, hemorragia y miocarditis con arritmias; meningitis y hemorragia pulmonar con fallo respiratorio, según la OMS.