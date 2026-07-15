Los agentes abandonaron por su propio pie el vehículo siniestrado y fueron atendidos en el Hospital de Mendaro

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Dos agentes de la Ertzaintza han tenido que ser atendidos en el hospital de Mendaro, en Guipúzcoa, tras salirse de la calzada su vehículo y caer por un terraplén de unos 30 metros la pasada madrugada a la altura del polígono industrial de Itziar, en Deba. Los dos agentes ya han sido dados de alta.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente ha tenido lugar sobre las 01:20 horas de la madrugada del pasado miércoles. Por causas que se investigan, el vehículo había salido de la vía en el polígono industrial de Itziar y se ha precipitado por un terraplén ladera abajo. Ambos agentes resultaron heridos.

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Varios curiosos han enviado esta mañana fotos del lugar del accidente con el vehículo policial siniestrado todavía en su parte baja. Los dos agentes salieron por su propio pie del vehículo para ser atendidos después en el hospital de Mendaro.

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Durante este miércoles, varios agentes han acordonado y custodian la zona en la que se encuentra el vehículo, a la espera de que una grúa pueda acceder hasta la complicada zona para trasladar el vehículo destrozado.