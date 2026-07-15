Buscan a un hombre que presuntamente se arrojó al río Bidasoa desde un puente fronterizo en Irún

Un amplio dispositivo busca a un hombre que presuntamente se arrojó al río Bidasoa en Irún

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La Ertzaintza, la Guardia Civil, los Bomberos y Cruz Roja mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre que presuntamente se arrojó al río Bidasoa desde uno de los puentes fronterizos de Irún, en Guipúzcoa.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso se produjo durante la mañana de este miércoles, cuando una testigo alertó de que un varón se había lanzado al agua.

Amplio dispositivo de búsqueda

Tras recibir el aviso, se activó un operativo de búsqueda en el que participan efectivos de varios cuerpos de emergencias y seguridad.

En el dispositivo intervienen recursos de la Ertzaintza, Bomberos y Cruz Roja, además de agentes de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha movilizado patrullas terrestres de la USECIC, así como medios acuáticos del Servicio Marítimo (SEMAR) y buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los equipos continúan rastreando la zona para tratar de localizar al hombre, mientras la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.