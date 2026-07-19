Maitena Berrueco 19 JUL 2026 - 12:00h.

Multas de hasta 100.000 euros para quienes pongan emponzoñen alimentos para envenenar perros en la calle

Bilbao ya endureció su ordenanza y obliga desde el año pasado a limpiar los orines de los perros

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Vitoria-GasteizEn Vitoria se han propuesto ser inflexibles contra quienes atenten contra la protección, el bienestar y la tenencia responsable de animales de compañía. Así en la nueva Ordenanza municipal, que podría entrar en vigor a principios de 2027, se endurecen las sanciones por ejemplo para quienes envenenen o adiestren a animales para peleas; se obliga a los dueños a limpiar con agua los orines de los animales de compañía y se exige que todos los perros dispongan de un seguro de responsabilidad civil, una obligación que hasta ahora se limitaba a los considerados potencialmente peligrosos.

Asimismo, la ordenanza incorpora la obligatoriedad de identificar mediante microchip a los gatos, la esterilización de aquellos mayores de seis meses, la prohibición de dejar a los animales de compañía solos durante más de 24 horas, plazo que se reduce a 12 horas en el caso de los perros, y la prohibición de llevar a los perros atados a vehículos de movilidad personal.

Esta semana se ha aprobado en comisión el calendario de tramitación de la nueva Ordenanza municipal reguladora de la protección, el bienestar y la tenencia responsable de animales de compañía o de familia en Vitoria. Con el paso dado hoy se abre el plazo de presentación de enmiendas para los grupos políticos, que posteriormente serán debatidas y votadas durante el proceso de tramitación. La aprobación inicial de la ordenanza está prevista para el Pleno del próximo mes de septiembre, con el objetivo de que el texto quede aprobado de forma definitiva a comienzos de 2027.

El proyecto de ordenanza, que sustituirá a la vigente desde 2013 una vez reciba la aprobación definitiva, consta de 54 artículos y tiene como principales objetivos promover protección y la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir su abandono y maltrato, favorecer una convivencia respetuosa entre la ciudadanía y los animales, así como sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia del bienestar animal.

Murió en 10 minutos

En cuanto a las infracciones se identifican como leves, graves y muy graves. En el caso de las leves, cuya cuantía máxima actual es de 750 euros, se propone ampliarla hasta los 3.000 euros. Respecto a las infracciones graves, que oscilan entre los 751 y 1.500 euros, se propone aumentarlas de 3.000 hasta los 10.000 euros. En la ordenanza vigente, las infracciones muy graves se sancionan con hasta 3.000 euros y para la nueva se proponen multas que oscilen entre los 10.000 y 100.000 euros.

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Se consideran infracciones muy graves las que provoquen secuelas graves permanentes al animal o incluso, su muerte. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo, un bichón maltés que paseaba por los jardines del parque de Aranbizkarra se comió una bola de carne que había entre la hierba. A los pocos minutos empezó a tambalearse y después murió.

La autopsia reveló que el perro había sido envenenado. De estar en vigor la nueva Ordenanza municipal y de pillar a la persona que intoxicó esas trampas de comida, podrían caerle hasta 100.000 euros de multa y 20.000 más en caso de ser reincidente. En realidad, en caso de reincidencia, todas las sanciones se incrementarán un 20%.