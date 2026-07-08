Rocío Martín 08 JUL 2026 - 08:01h.

La termorregulación de los perros es mucho menos eficiente que la de las personas

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Con la llegada del calor, muchos dueños de mascotas se plantean si cortar el pelo a su perro puede ayudarle a sobrellevar mejor las altas temperaturas.

Sin embargo, los veterinarios insisten en que el pelaje de los animales actúa como una barrera natural frente al calor, el sol y otros agentes externos. Por eso, antes de pedir cita en la peluquería canina, los expertos recomiendan tener en cuenta el tipo de manto de cada animal.

María Vetican, veterinaria: rapar a nuestro perro puede llegar a ser peligroso

La veterinaria María Vetican, conocida por divulgar consejos sobre salud animal en redes sociales, es tajante sobre si se debe cortar el pelo a nuestras mascotas con la llegada del calor: en algunos casos puede ser contraproducente.

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Vetican habla de "doble capa" de pelo, refiriéndose a los perros que tienen dos tipos de pelo superpuestos: una capa interna de pelo más corto, denso y lanoso, y una capa externa más larga, gruesa y visible. Esta estructura cumple una función muy importante en su regulación térmica, asegura, y algunos ejemplos de razas de doble capa son el pomerania, el border collie, el pastor alemán, el golden retriever o el husky.

En cambio, razas como el caniche, el bichón maltés, el yorkshire terrier o el shih tzu sí pueden beneficiarse de cortes de mantenimiento durante el verano, siempre que no se rape completamente al animal y se respete una longitud suficiente para proteger la piel.

La experta es tajante: "Prohibido rapar a perros de doble capa, salvo que sea para un procedimiento quirúrgico o para tratar una zona muy concreta". Y explica tres razones fundamentales para evitar el rapado:

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Pérdida de regulación térmica: El manto completo actúa como aislante tanto del calor en verano como del frío en invierno. "Al raparlo pierden esa protección y pueden sufrir más calor, no menos". Riesgo de que el pelo no vuelva a crecer bien: El afeitado puede alterar el ciclo natural del crecimiento capilar. Vetican advierte que esto puede provocar nudos, desequilibrios entre capas e incluso zonas de calvicie permanente, conocidas como alopecias post-afeitado. Mayor exposición a problemas cutáneos: "El manto completo protege frente a picaduras de insectos, roces, heridas, alérgenos y quemaduras solares". Sin él, el perro queda mucho más expuesto a irritaciones y lesiones.

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Otros consejos de verano para proteger a las mascotas

Desde readaptar los horarios de paseo hasta aumentar la hidratación y cepillar más el pelaje para aligerarlo, pero sin raparlo, son consejos que lanzan los veterinarios para proteger a las mascotas del calor.

No todas las razas soportan igual el calor excesivo; factores como el pelaje, la edad del animal o el peso determinan en gran medida la capacidad de aguantar las altas temperaturas, cuyo impacto no solo sacude a las personas sino también a los animales.

La termorregulación de los perros es mucho menos eficiente que la de las personas, según advierten los veterinarios españoles agrupados en la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Por ello, recomiendan adaptar los horarios de paseo de los perros y evitar que salgan al exterior en las horas centrales del día, por ser las más calurosas.

Los descansos frecuentes y una buena hidratación son otros de sus consejos además del cepillado regular y los arreglos de peluquería propios de cada raza, porque ayudan al animal a eliminar el pelo sobrante sin exponerlo a los peligros del sol.

El "rapado" del pelo es contraproducente, según los expertos, y puede causar graves problemas en la piel del animal, incluidas las quemaduras solares.

En las ciudades, la temperatura del asfalto puede alcanzar temperaturas extremadamente altas y producir quemaduras en las almohadillas de las patas del animal, lo que exige precaución por parte de los propietarios.