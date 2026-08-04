El ladrón localizó la cámara pero no consiguió apagarla y estuvo grabando todos sus movimientos

Roba la cartera a un operario de una obra y le pillan al gastarse 76 euros con la tarjeta en un estanco en Valladolid

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Un joven decide entrar en pleno día a robar en el interior de una camper en Donostia, País Vasco. "Entró, subió por la parte de atrás al tejado y entró por la claraboya", explica el dueño del vehículo, Manel. Él pudo seguir todo lo que ocurrió gracias a una cama de vigilancia que tenía: "Vi que había un chaval que estaba robando. Estuvo rastreando toda la camper revolviendo las bolsas".

Tras ver las imágenes, Manel avisó a la Policía Local. El ladrón localizó la cámara pero no consiguió apagarla y estuvo grabando todos sus movimientos. Hasta registró el momento en el que se puso un elemento que más tarde sería clave para su detención: una camiseta de La Oreja de Van Gogh.

"Vimos al presunto ladrón que estaba con mi camiseta puesta", según Manel

Manel recuerda el momento en el que reconoció su camiseta cuando iba en un taxi: "Estábamos en el coche. Paró en un semáforo y cuando giramos la cabeza vimos al presunto ladrón que estaba con mi camiseta puesta. Aprovechó el momento en el que estaba forcejeando y salió corriendo".

Al final, Manel recupero la camiseta de su grupo favorito. "La fuerza de Amaya", dice entre risas después de este pequeño susto. Ahora, esta prenda de ropa seguro que tiene más valor para él por la surrealista historia que acaba de vivir.