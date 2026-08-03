El trabajador se percató de dos compras que se habían realizado en un estanco por un total de 76 euros

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ValladolidLa Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo y otro de estaba tras usar una tarjeta bancaria sustraída a un operario de una obra en Valladolid. Según 'El Norte de Castilla', los hechos ocurrieron el pasado viernes 2 de julio, cuando la víctima -un trabajador del sector de la construcción- se dejó la mochila en la parte superior del andamio donde estaba realizando las labores profesionales.

Cuando el hombre volvió, la mochila ya no estaba al igual que su cartera, su documentación personal y otros efectos personales. Tras darse cuenta del hurto, bloqueó todas sus tarjetas bancarias y revisó los extractos. El perjudicado se percató de dos compras que se habían realizado en un estanco por un total de 76 euros y se lo comunicó a los agentes de la Policía Nacional.

El varón tenía una orden de búsqueda y detención

Estas compras permitieron a los agentes la identificación de un varón como presunto autor de los hechos. La Policía Nacional comenzó su búsqueda y durante la mañana del 31 de julio, una dotación policial que patrullaba en la calle Cuclillo, en el barrio de Pajarillos, vieron a un individuo cuyas características coincidían con las del varón investigado.

Los agentes sabían que recaía sobre él una orden de búsqueda y detención y lo reconocieron al tratarse de una persona con 44 detenciones policiales anteriores. El hombre fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias oportunas. Fue puesto a disposición judicial y ya se ha decretado su puesta en libertad.