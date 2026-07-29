La Guardia Civil confirma que ha recibido avisos de robos en las zonas afectadas por los incendios en España

Última hora de los incendios forestales en España: el fuego de Madrid se mantiene sin reproducciones mientras que el de Vall d'Uixó avanza sin control

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Miles de vecinos continúan desalojados por toda la geografía española debido a los incendios forestales que llevan arrasando distintas zonas en los últimos días. En las poblaciones y urbanizaciones aún evacuadas, la Guardia Civil utiliza drones y unidades especializadas para reforzar la seguridad y evitar robos.

Además, durante toda la noche vigilan los puntos calientes de los incendios para ofrecer información a los equipos que luchan contra las llamas.

Los robos y saqueos en los domicilios evacuados

Este dispositivo se debe al aumento de denuncias en las que se apunta que se han sufrido robos y saqueos en las viviendas desalojadas. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, ha confirmado que los agentes ya han recibido varios avisos de vecinos de las zonas afectadas por los incendios alertando de posibles saqueos en sus viviendas.

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"Hemos recibido varias llamadas en las que nos están diciendo, sobre todo porque hay personas que tienen conectadas las alarmas, que se están produciendo saltos", ha explicado Martín en una entrevista en 'TVE'.

Así, Mercedes Martín ha insistido en que posteriormente, cuando regresen los desalojados a sus viviendas, se tendrá que comprobar si se han producido los robos y se empezaran entonces a interponer las denuncias necesarias.

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En este sentido, la portavoz de la Benemérita ha subrayado que debido a la extensión de las zonas afectadas, la cantidad de desplazados y el número de pueblos sin vecinos, la Guardia Civil tiene que hacer un "sobresfuerzo muy importante" especialmente en la Comunidad de Madrid "para mantener la seguridad y evitar los robos".

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"En este caso y en todos, cuando tenemos poblaciones que tienen que ser desalojadas y que las personas no están en el municipio, nuestra obligación, entre otras, es velar precisamente para que no se produzcan ni robos ni pillajes", ha precisado.

Agradece la colaboración ciudadana al realizar los desalojos

Por otro lado, la portavoz de la Guardia Civil ha agradecido a los vecinos afectados su colaboración y su entendimiento cuando los agentes acuden hasta sus domicilios para desalojarlos.

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"Parte de que todo haya salido bien es porque los ciudadanos lo han hecho muy bien, han sabido responder a las órdenes que ha ido dando la Guardia Civil en colaboración con Policía Local y Protección Civil y al final se ha conseguido lo que se buscaba y es que no haya daños personales", ha reivindicado Mercedes Martín.