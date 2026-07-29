Redacción Cataluña 29 JUL 2026 - 11:45h.

La policía localizó posteriormente al segundo implicado, aunque este ya se había deshecho del reloj

Frente vecinal para evitar un robo en Barcelona: retienen a tres delincuentes hasta la llegada de los mossos

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BarcelonaUna pareja de ladrones no pudieron imaginar que la víctima de su atraco en una calle de el Raval, en Barcelona, se revolvería contra ellos causando importantes heridas a uno de los asaltantes. Según informó El Periódico, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 en la calle d’En Robador, en el distrito de Ciutat Vella, donde la pareja de delincuentes abordó al visitante, lo agredió y le arrancó el reloj de la muñeca.

Persecución a la carrera

Según esta fuente, el turista fue víctima de un violento robo cuando dos ladrones le sustrajeron un reloj valorado en unos 600 euros. Uno de los asaltantes logró huir inicialmente en bicicleta, pero el segundo no consiguió escapar. La reacción del turista fue inmediata persiguiéndole hasta la calle Maria Casas Mira, cerca de la plaza de Vázquez de Montalbán, donde consiguió alcanzarlo. Allí se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo mientras gritaba “Where’s my watch?”.

Vecinos de la zona, que presenciaron la agresión e incluso grabaron parte del altercado, alertaron a los transeúntes de que se trataba de un ladrón y avisaron a la policía. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra. Tras entrevistarse con el turista, los agentes detuvieron al sospechoso por un presunto delito de robo con violencia.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima y por otros testigos, la policía localizó posteriormente al segundo implicado, aunque este ya se había deshecho del reloj. Pese a una búsqueda exhaustiva por la zona, el objeto no pudo ser recuperado.

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El turista, que sufrió heridas leves durante el asalto, rechazó recibir atención sanitaria y también declinó ser trasladado a un centro médico, según la información publicada por El Periódico.