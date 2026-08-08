Redacción Euskadi 08 AGO 2026 - 19:03h.

Las visitas se gestionan en el propio puerto, por orden de llegada y en grupos de 25 personas

Viajar a destinos de película: este tipo de turismo crece impulsado por el aumento del uso de pantallas

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San SebastiánSan Juan de Gaztelugatxe se convirtió en 'Juego de Tronos' en la fortaleza de Rocadragón y se forjó entonces un vínculo eterno entre Euskadi y la mítica serie, donde "desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, al helado norte y el Muro, dos familias se enfrentaban por los Siete Reinos".

Estos días, el universo de 'Juego de Tronos' vuelve a Euskadi por mar. Durante una semana y tras una primera escala en Bermeo, el barco Targaryen, una de las embarcaciones más icónicas de 'La Casa del Dragón', la secuela de 'Juego de Tronos', ha atracado en las últimas horas en el Muelle del puerto donostiarra. Una oportunidad única para los seguidores de la serie ‘La Casa del Dragón’ para disfrutar de una experiencia inmersiva que les permitirá adentrarse en el universo de Poniente a bordo de un espectacular barco Targaryen.

La embarcación de 31 metros de eslora, 7 metros de manga, tres de calado y dos mástiles de 25 metros de altura y nueve velas comenzó su travesía en Bermeo, el pasado 5 de agosto, y ahora ha llegado al puerto donostiarra. No se trata de un barco cualquiera, como hace presagiar la impresión sobre una de sus velas negras en la que puede leerse ‘La Casa del Dragón’.

La goleta 'Atyla' ha sido transformada en uno de los navíos del universo de ‘Juego de Tronos’ y luciendo el estandarte rojo de la Casa Targaryen ha atracado en la capital guipuzcoana en el marco de una campaña promocional de HBO Max en relación a la última temporada de 'La Casa del Dragón’, que se desarrolla en Poniente, unos 200 años antes que ‘Juego de Tronos’.

Horarios y días de visita

El velero estará atracado en el Muelle del puerto donostiarra desde el viernes 7 de agosto al domingo 9, y podrá visitarse en horarios de mañana y tarde, el viernes y el sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y, exclusivamente, de 11 a 14 horas el domingo. De San Sebastián, el histórico navío partirá hacia la capital vizcaína.

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En Bilbao estará del 10 al 13 de agosto en el mismo horario. Las visitas a la cubierta serán totalmente gratuitas, por orden de llegada y se organizarán en grupos de 25 personas. Quienes se acerquen podrán visitar, durante unos 20 minutos aproximadamente, las distintas zonas de la embarcación y adentrarse en la atmósfera de la icónica saga televisiva.

Uno de los momentos más impactantes de la nueva entrega ha sido, según sus creadores, la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que marca un punto de inflexión en la historia y que ha conquistado a los seguidores de la ficción. Inspirándose en este episodio, HBO Max ha llevado el universo de la serie al País Vasco con un espectacular navío Targaryen que recorrerá la costa para ofrecer una experiencia inolvidable.