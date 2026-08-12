Redacción Euskadi 12 AGO 2026 - 06:30h.

La alcaldesa alerta a la Guardia Civil para velar por "el decoro" y "por el bien de los niños"

La mujer lleva practicando toples desde hace años en esas piscinas sin problemas y no hay una normativa que lo prohíba

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BilbaoDos guardias civiles irrumpieron en las piscinas municipales de un pequeño pueblo de Segovia alertados por la propia alcaldesa de Sacramenia. En las instalaciones había una veraneante en flagrante, ¿delito?. La mujer, una vizcaína que lleva más de 30 años pasando los veranos en la localidad, de la que es originaria la familia de su marido, estaba tomando el sol, en su toalla, sin la parte superior del biquini.

Una práctica que no está prohibida en las normas de las piscinas pero que, al parecer, ofendió a una joven de 21 años que se quejó a la socorrista. Le pidieron que se cubriera y ella se negó, porque lo consideraba una discriminación y argumentó que en todos los años que lleva haciendo uso de esas instalaciones nunca había tenido ningún problema por hacer toples y que la normativa de las piscinas no lo prohibía.

Ese primer día, el asunto llegó a oídos de la alcaldesa del municipio castellano leonés que no dudó en intervenir personalmente en el conflicto y hablar por teléfono con el marido de la vizcaína para reprocharle la actitud de esta. El asunto lejos de quedarse en una anécdota continuó durante los tres siguientes días, con reiterados avisos de que se pusiera el top y las correspondientes negativas, incluso llegaron a intentar prohibirle la entrada al recinto, sin éxito.

"¿Un pleno extraordinario por mis seños?"

Para su sorpresa, de la noche a la mañana, la normativa de la piscina había cambiado y ahora sí, prohibía expresamente hacer toples. La premura de la modificación hizo sospechar a la veraneante que reclamó ver el acuerdo administrativo municipal y que, según su versión, nadie le mostró. "¿Has convocado un pleno extraordinario por mis senos?", le preguntó, según relató a El Correo, la vasca a la regidora con retranca.

Durante la discusión, la alcaldesa de Sacramenia, la popular Luz María Lázaro Hernanz, defendió su insistencia en evitar el toples en la piscina del pueblo por preservar el “decoro” y por el “bien de los niños”.

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La escalada de tensión aun no había terminado y el asunto del toples en la piscina de Sacramenia llegaba hasta la Guardia Civil. La propia alcaldesa solicitó la presencia de la Benemérita sobre el césped de las instalaciones municipales para denunciar el comportamiento supuestamente indecoroso de esta vecina. Los agentes identificaron a la vizcaína y no hicieron nada más. Pero ella sí lo hizo, porque harta como estaba tras días sintiéndose, según su relato, acosada y discriminada, la vizcaína tramitó varias quejas en el Ayuntamiento y ante el Defensor del Pueblo, incluso, en la comisaria de la Guardia Civil en Sepúlveda. Desde entonces, nadie le ha vuelto a censurar por hacer toples.

En España no existe una ley estatal que obligue, de manera general, a las mujeres a cubrirse el pecho para bañarse en una piscina pública. En Euskadi, para prohibir hacer toples, cada instalación debe aprobar una normativa y, en el caso de los recintos municipales, deben aportar un informe que avale esta decisión.