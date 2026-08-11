Llegan militares a Cali para evitar saqueos y robos

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo
EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia tras el terremoto en Colombia
Emergencia nacional en Colombia por el terremoto de 7,4: más de un centenar de muertos, toques de queda y más de un millar de viviendas afectadas
El potente terremoto de 7'4 de magnitud, que ha sacudido el centro de Colombia, este lunes, ha provocado al menos 132 muertos y 580 heridos; la búsqueda ha comenzado poco después de las sacudidas para rescatar a las personas atrapadas en edificios que se derrumbaron.
El recién estrenado presidente Abelardo de la Espriella ha asumido el control del Puesto de Mando Unificado, instalado en Bogotá, para dirigir las labores de los equipos de rescate y la coordinación con su gabinete con las autoridades locales, después de emitir la declaración de desastre nacional.
Los jueces paran en Colombia por el terremoto
El Consejo Superior de la Judicatura ha suspendido todos los términos judiciales y administrativos en el país por el terremoto que sacudió a Colombia este lunes. La medida tendrá efecto hasta el 14 de agosto para dar tiempo a que se confirmen las condiciones de las diferentes sedes judiciales afectadas por el seísmo.
La UE despliega apoyo satelital, activa la asistencia consular y moviliza fondos para Colombia tras el seísmo
La Unión Europea ha activado su mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis y ha movilizado el servicio europeo de satélites Copernicus y financiación para apoyar las labores de rescate y asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia este lunes, que ha dejado más de un centenar de muertos. La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, lo ha informado en sus redes, además de trasladarlas condolencias del bloque a su homólogo colombiano.
El desplome de un hospital en Cali por el potente terremoto en Colombia: se busca a una decena de pacientes bajo los escombros
El Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4que sacudió este lunes a Colombia, se ha derrumbado en unos segundos. Parte de la fachado del edificio de cuatro pisos se vino abajo afectando elala que alberga la atención de pediatría y la unidad de cuidados intensivos (UCI). Las imágenes del desplome ponen los pelos de punta.Ir a la noticia
El Ministerio de Exteriores no tiene, por el momento, registro de españoles afectados por el terremoto de Colombia
Autoridades españolas han comunicado que no tienen constancia de que haya ciudadanos españoles entre los afectados por el <strong>terremoto de magnitud 7,4</strong>terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el noroeste de Colombia. El epicentro se ha registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aunque también se han visto afectadas otras ciudades densamente pobladas como Cali, Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó.Ir a la noticia
David Bisbal estaba en Colombia cuando se produjo el terremoto y cuenta, muy afectado, cómo lo vivió: "Un poco de pánico"
Un mes y medio después del doble terremoto que causó la devastación en Venezuela, otro <strong>seísmo de 7,4 de magnitud ha hecho temblar varias provincias de Colombia</strong>seísmo de 7,4 de magnitud ha hecho temblar varias provincias de Colombia. A las siete y media de la mañana del pasado lunes 10 de agosto, unterremoto de un minuto y medio de duración derribó edificios y causó la muerte, hasta ahora, de 132 personas.Ir a la noticia
Las duras imágenes del momento en que una familia muere tras caerle encima la cornisa de un edificio por el terremoto en Colombia
Colombia permanece sumida en la tragedia por el que ha sido el peor terremoto de la última década en el país. De magnitud 7,4 en la escala Richter, el seísmo, que ha obligado a declarar la emergencia nacional, deja ya más de un centenar de muertos y más de un millar de viviendas afectadas. Con múltiples aeropuertos dañados, hospitales que se han venido abajo y toques de queda decretados en ciudades como Cali o Pereira, donde los ciudadanos han tenido que echarse a las calles para tratar de ponerse a salvo, la situación es completamente dramática.Ir a la noticia
Reabre el aeropuerto de Cali tras cerrar por el terremoto
El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, ha reabierto con normalidad después de superar los problemas eléctricos asociadas al terremoto de este lunes. La Aeronáutica Civil confirmó que la terminal funciona nuevamente tras la “recuperación total del fluido eléctrico”.
El esperanzador rescate de un bebé de seis meses, atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia
Emergencia Nacional en Colombia tras el potente terremoto de 7,4 que ya ha dejadomás de 130 muertos y miles de desaparecidos bajo los escombros. Los equipos de rescate en Cali, que trabajan desde este lunes en la búsqueda supervivientes han sacado con vida a un bebé, en un emotivo momento que ha dado esperanza a todas las personas que siguen buscando a sus familiares.Ir a la noticia
Karol G, Maluma y Sebastián Yatra, entre los famosos colombianos que se vuelcan con los afectados por el terremoto
Al menos 132 personas han perdido la vida por el <strong>terremoto de magnitud 7,4</strong>terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes a las 7.34 de la mañana, hora local, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El epicentro se ha registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al noroeste del país.Ir a la noticia
Decretan toques de queda en Cali y Pereira tras el terremoto en Colombia
Los alcaldes de las ciudades colombianas de Pereira (centro-oeste) y Cali (oeste), Mauricio Salazar y Alejandro Eder, respectivamente, han decretado el toque de queda en sus urbes en aras de evitar saqueos y facilitar las labores de socorro, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido al país este lunes.
Además han instado a la población a no circular en vehículos en esa misma franja horaria, de manera que "los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades".
El mapa de las zonas afectadas por el devastador terremoto en Colombia, el peor de la última década en el país
El terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter que ha sacudido a Colombia es el de mayor magnitud de la última década en el país. Con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, los temblores se han extendido además a ciudades densamente pobladas, como Cali, Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó, donde se concentran, en suma, más de 3,5 millones de personas.Ir a la noticia
Emergencia nacional en Colombia por el terremoto de 7,4: más de un centenar de muertos, toques de queda y más de un millar de viviendas afectadas
Colombia vive una situación trágica y dramática tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que ha obligado al Gobierno del recién nombrado presidente, Abelardo de la Espriella, a declarar la situación de “desastre nacional”. El seísmo, el mayor de la última década en el país, deja ya más de un centenar de muertos y más de un millar de viviendas afectadas.Ir a la noticia
Las compañías aéreas AVIANCA y Latam fijan techos a los precios de los billetes ante la emergencia por el terremoto
Las aerolíneas han implementado medidas para facilitar la conectividad aérea y apoyar la movilidad de los viajeros, tras el sismo de magnitud 7,4 en distintas regiones de Colombia. LATAM Airlines Colombia estableció tarifas máximas por trayecto, sin incluir tasas ni impuestos, para las rutas con origen o destino en las ciudades más afectadas. La aerolínea señaló que estos topes son una medida de autorregulación adoptada ante el aumento de la demanda durante la emergencia.
(FUENTE CARACOL RADIO)
Cali, la ciudad más afectada con 5.000 viviendas dañadas
Más de un millar de personas desaparecidas en Cali, la ciudad más afectada por el terremoto en Colombia. Los datos provisionales informan de más de una veintena de fallecidos, mientras se busca entre los escombros supervivientes.
EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia en Colombia
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que destinará más de 13 millones de euros de ayuda para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido horas antes a diversos puntos de Colombia.
Washington ha asegurado estar "dispuesto" a "apoyar al presidente" de Colombia, Abelardo de la Espriella y a su Gobierno, mientras evalúan las necesidades sobre el terreno.
(EUROPA PRESS)
El Gobierno de Colombia informa de 132 víctimas mortales
El Gobierno colombiano ha informado de 132 víctimas mortales en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los daños se concentran en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.