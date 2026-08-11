Llegan militares a Cali para evitar saqueos y robos

Zoe Armenteros 11 AGO 2026 - 08:26h.

EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia tras el terremoto en Colombia

Emergencia nacional en Colombia por el terremoto de 7,4: más de un centenar de muertos, toques de queda y más de un millar de viviendas afectadas

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El potente terremoto de 7'4 de magnitud, que ha sacudido el centro de Colombia, este lunes, ha provocado al menos 132 muertos y 580 heridos; la búsqueda ha comenzado poco después de las sacudidas para rescatar a las personas atrapadas en edificios que se derrumbaron.

El recién estrenado presidente Abelardo de la Espriella ha asumido el control del Puesto de Mando Unificado, instalado en Bogotá, para dirigir las labores de los equipos de rescate y la coordinación con su gabinete con las autoridades locales, después de emitir la declaración de desastre nacional.