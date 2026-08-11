Gonzalo Barquilla 11 AGO 2026 - 14:53h.

Rosalba, una salvadoreña desaparecida el 7 de octubre de 2024 en Madrid, fue localizada el sábado viviendo en la calle

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Rosalba G. C., una mujer salvadoreña de 44 años, desapareció el 7 de octubre de 2024 en Madrid. La última vez que fue vista fue en la zona de Atocha y desde entonces no había habido noticias sobre su paradero. Sus padres, que viven en El Salvador, han pasado meses de incertidumbre sin saber dónde estaba su hija. Pero ahora, casi dos años después, han recibido una noticia que llevaban mucho tiempo esperando: Rosalba fue localizada el pasado sábado 8 de agosto.

La mujer, sin embargo, se encuentra en la calle, en una situación de extrema vulnerabilidad y en situación irregular en España. Sobre ella pesa una orden de expulsión, pero su familia teme que la lentitud de los trámites pueda hacer que vuelva a desaparecer y que, mientras tanto, no reciba la medicación que necesita y que llevaría tiempo sin tomar. Los progenitores de Rosalba se encuentran a unos 8.600 kilómetros de distancia y solo quieren que su hija pueda regresar cuanto antes.

"La Policía Nacional sabe la zona en la que se encuentra, pero Rosalba está en una situación muy vulnerable. El Gobierno es el que se encarga de repatriar y comprar los billetes, pero esto puede tardar y existe el riesgo de que la mujer vuelva a desaparecer, ya que debería ser ingresada en un centro sanitario y se debería gestionar su situación hasta que pueda salir del país", explica Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, a la web de 'Informativos Telecinco'.

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La desaparición de Rosalba tras instalarse en Madrid y encontrar trabajo

Rosalba llegó a España para instalarse en casa de una tía. "Empezó a trabajar para pagar el alquiler que le exigía su familiar y, en un momento delicado, se quedó sin trabajo y la echaron de casa sin motivo aparente", relata Adonay. Sus padres rompieron entonces la relación con la tía de Rosalba al considerar inaceptable la situación en la que había quedado su hija.

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La mujer comenzó a vivir en la calle y necesitaba su medicación. Durante un tiempo se instaló en un parque y permanecía localizada. Sin embargo, su situación de vulnerabilidad hizo que acabara relacionándose con personas del entorno marginal y finalmente se perdió su pista el 7 de octubre de 2024.

Fue entonces cuando Ernesto, el padre de Rosalba, se puso en contacto con Adonay para tratar de localizar a su hija. Diversos medios locales difundieron la alerta, pero no daba resultado. Se llegaron a temer lo peor. Por ello, cuando recibió la noticia de que seguía viva se emocionó mucho. Tanto él como la madre de Rosalba llevan meses esperando poder volver a hablar con ella.

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"Están destrozados, solo quieren que su hija vuelva con ellos a El Salvador, pero no tienen recursos para poder hacerlo. Quieren hablar con ella para que todo mejore y se puedan reunir pronto", precisa Jorge Adonay.

La localización de Rosalba y su estado actual

Las autoridades localizaron a Rosalba el pasado 8 de agosto, aunque por el momento no ha trascendido en qué zona de Madrid. "Los agentes la identificaron y comprobaron que no tenía la documentación en regla, por lo que procedieron a su detención. Luego ya confirmaron que se trataba de un caso de desaparición. Un inspector de Recursos Humanos me llamó para agradecernos toda la búsqueda y la difusión que habíamos hecho", detalla Jorge Adonay.

El presidente de la plataforma Adonay mantiene además contacto con el Consulado General de El Salvador en Madrid para intentar facilitar que Rosalba pueda regresar con sus padres.

"El Consulado y la Policía Nacional están en contacto. Solo esperamos que se pueda atender la situación de Rosalba y pueda volver ya a su país. Ahora mismo está ubicada, pero hay riesgos, insisto. Tiene una abogada de oficio y solo queremos que todo se resuelva de la mejor forma posible", sentencia Jorge Adonay.

La localización de Rosalba pone fin a meses de incertidumbre para su familia, pero no a su situación de vulnerabilidad. Sus allegados esperan ahora que pueda recibir la atención que necesita, resolver su estado administrativo y, finalmente, regresar a El Salvador.